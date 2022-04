Drusilla Gucci lascia Chiofalo? “Ora siamo in pausa”/ E attacca Malena: “Gatta morta”

Drusilla Gucci ha lasciato Francesco Chiofalo? A quanto pare sì, o almeno per ora. Nelle ultime ore l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata sui social per ammettere di aver gradito ben poco la proposta piccante lanciata da Malena al suo fidanzato a La Pupa e il Secchione: “Passa una notte con me”. Con un video e alcune stories, Drusilla ha prima attaccato Malena per le sue avances a Francesco, poi ha ammesso di voler riflettere sull’accaduto.

Drusilla Gucci striglia Francesco Chiofalo "Tieni mani in tasca"/ Lui "Non lasciarmi"

“Ieri sera mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de ‘La Pupa’ e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento, non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto.” ha annunciato la Gucci in un video pubblicato sui suoi social.

Drusilla Gucci attacca Malena e Francesco Chiofalo: “Per quanto mi riguarda siamo in pausa”

Lo sfogo di Drusilla Gucci è poi proseguito: “Sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo. Sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Io…boh. Sono veramente schifata, non mi viene in mente altra parola. Quindi veramente basta. Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente.” Della drastica decisione ne ha parlato anche nello studio di Pomeriggio 5, ammettendo che “Non mi interessa quale sia il lavoro di Malena ma solo che abbia fatto delle avances al mio fidanzato che, appunto, è fidanzato.” E ancora: “È una cosa scandalosa!” Ha tuttavia precisato di non aver lasciato Francesco: “Però ci devo parlare”. L’invito della D’Urso a La Pupa e il Secchione show è arrivato in men che non si dica: “Allora martedì se vuoi potrai parlarci in studio”.

Drusilla Gucci, fidanzata di Francesco Chiofalo/ "Sono molto territoriale"

LEGGI ANCHE:

Drusilla Gucci gelosa di Chiofalo e Annaclara/ "Troppo contatto fisico, non mi piace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA