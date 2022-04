Drusilla Gucci lascia Francesco Chiofalo in diretta?/ A La pupa e il secchione…

Drusilla Gucci, confronto con il fidanzato Francesco Chiofalo a La pupa e il secchione show 2022

Drusilla Gucci sarà la protagonista della semifinale de La pupa e il secchione show 2022 con un confronto con il fidanzato Francesco Chiofalo i cui atteggiamenti l’hanno infastidita. Negli scorsi giorni, Drusilla ha annunciato una pausa di riflessione dopo aver visto delle avances che Chiofalo ha fatto a Malena, ospite nelle scorse puntate e che, questa sera, tornerà a ricoprire il ruolo di pupa per una sera. “Vorrei vedere un’altra donna cosa avrebbe fatto. Io credo di avere ragione e la cosa mi ha irritato. Sono gelosa e non si fanno le proposte agli uomini impegnati. E infatti lui è morto per me. Lui ha detto ‘purtroppo sono fidanzato’. Quando esce vedrà, ci parlerò. Se ho deciso di mollarlo? Ci devo parlare”, ha detto a Pomeriggio 5.

Drusilla Gucci, poi, sottolinea come non abbia alcun pregiudizio nei confronti del lavoro di Malena, ma di non trovare corretti alcuni suoi atteggiamenti: “E non ho pregiudizi sul lavoro di Malena, ma ci ha provato con Francesco che è occupato. Sono fatta così, non mi piacciono queste cose qui”.

Drusilla Gucci lascia in diretta Francesco Chiofalo?

Cosa accadrà durante il confronto che Drusilla Gucci avrà con Francesco Chiofalo e Malena nel corso della semifinale de La pupa e il secchione show 2022? Non è da escludere che Chiofalo riesca a ritrovare la serenità con la fidanzata Drusilla, ma ci sono diversi utenti pronti a scommettere su una rottura in diretta tra Drusilla e Chiofalo.

La Gucci, dunque, lascerà davvero Francesco Chiofalo? Nel suo sfogo post puntata, Drusilla era apparsa molto determinata e arrabbiata nei confronti del fidanzato con cui si era scambiata una serie di promesse importanti prima dell’inizio de La pupa e il secchione show 2022. Per scoprire, dunque, cosa accadrà, non ci resta che aspettare la semifinale del programma di Barbara D’Urso.

