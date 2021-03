Drusilla Gucci, mamma Stefania in studio e papà Uberto Gucci no: come mai?/ Fiero di lei.. (Isola dei Famosi)

Stefania Gucci, la mamma di Drusilla, sta seguendo attivamente l’avventura della figlia all‘Isola dei Famosi 2021 partecipando in studio alle varie puntate del reality show. Ilary Blasi, incuriosita da Drusilla, coinvolge spesso Stefania Gucci chiedendo informazioni sul carattere e i sogni della naufraga. Il pubblico, incuriosito da Drusilla e dalla sua personalità, ha inoltre notato l’assenza del padre di Drusilla in studio. Come mai, dunque, Uberto Gucci non è mai presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021? Non ci sarebbe nessun motivo misterioso dietro l’assenza di Uberto Gucci in studio. Probabilmente, il tutto è dovuto alle esigenze della produzione che potrebbe aver dato la possibilità di essere in studio solo ad un parente o ad un amico di ciascun concorrente. Drusilla, infatti, ha un ottimo rapporto con il padre come si evince da alcune foto pubblicate da lei stessa o dalla mamma.

DRUSILLA GUCCI E IL RAPPORTO CON IL PADRE

Legatissima alla famiglia, Drusilla Gucci ha un ottimo rapporto sia con la madre Stefania che con il padre Uberto. Quest’ultimo, tuttavia, a differenza della moglie, ha deciso di restare in disparte e osservare da lontano l’esperienza della figlia in Honduras lasciando alla moglie la possibilità di sostenere la figlia nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. Entrambi, tuttavia, sono molto orgogliosi della figlia come si evince da una foto pubblicata su Instagram dalla mamma Stefania. Se, infatti, Uberto Gucci ha un profilo privato, quello di Stefania Gucci è pubblico e tra le varie foto spunta quella della laurea della naufraga in cui mostrano tutto l’orgoglio di genitori. Uberto Gucci, dunque, resterà in disparte o deciderà di fare una sorpresa alla figlia presentandosi in studio al posto della moglie qualora l’avventura di Drusilla dovesse continuare a lungo?

