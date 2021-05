Drusilla Gucci/ “Mio cognome non pensa, film con Lady Gaga? Ma che noia! All’Isola…”

Drusilla Gucci è stata la vera rivelazione dell’Isola dei Famosi, contro ogni sua stessa aspettativa. La giovane toscana sarà presente nella nuova puntata di Domenica Live ed in merito alla sua presenza in studio la conduttrice Barbara d’Urso ha anticipato: “verrà a parlare della grande polemica che c’è sulla famiglia Gucci e soprattutto sul film che sta girando Lady Gaga”. La modella e pronipote di Guccio Gucci, dopo aver fatto ritorno in Italia ha rilasciato diverse interviste tra cui anche una al settimanale Chi durante la quale, tra le altre cose, ha anche parlato dell’importanza del suo cognome e della sua famiglia: “Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. È un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri”. Drusilla aveva svelato di avere un certo fiuto per coloro che le si avvicinano solo per il suo cognome.

Tra le pagine del medesimo settimanale diretto da Alfonso Signorini, Drusilla aveva anche parlato del film House of Gucci, che come è noto tratterà dell’omicidio di Maurizio Gucci e rispetto al quale si è detta particolarmente contraria. La pellicola vedrà Lady Gaga protagonista. In merito l’ex naufraga ha commentato: “Che noia, ricamare ancora su quell’omicidio: ma che noia! E’ un interesse non richiesto: sarebbe stato più idoneo raccontare come la mia famiglia partendo da zero sia arrivata in capo al mondo. Invece siamo sempre all’estranea che ha ordinato l’uccisione di un uomo. Un orribile fatto di cronaca nera non degno di una narrazione cinematografica”.

DRUSILLA GUCCI E I SUOI SOGNI DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI

In un’altra intervista rilasciata nei giorni scorsi a SuperGuidaTv, Drusilla Gucci aveva ampiamente parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi spiegando anche cosa l’aveva spinta a partecipare: “Volevo sfidare me stessa per capire fin dove potevo spingermi. E poi volevo sfatare il mito che una ragazza bionda e con un cognome importante sia una persona viziata che non riesce a sopportare nulla. Spero di aver fatto capire che del cognome non mi interessa. Sono riuscita a sopravvivere per un mese e questo è stato un ottimo risultato”. La giovane ha poi confidato di aver vissuto due momenti difficili: quando si è ritrovata sull’isola in Honduras con persone che non conosceva e più grandi di lei e poi prima di fare ritorno in Italia, perché il suo fisico era ormai arrivato allo stremo. Dopo l’Isola potrebbe però esserci ancora spazio per lei nel mondo dello spettacolo: “Non voglio pensare che sia stata solo una parentesi. Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata. Ovviamente, non rinuncerei alla mia passione per la scrittura e al Green design. Il mio sogno rimane di diventare una scrittrice e di divulgare le mie opere”. E chissà se non la vedremo prossimamente al Grande Fratello Vip. Lei in merito ha confessato: “Sarei curiosa”.

