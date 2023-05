Drusilla Gucci si reca in ospedale poi sparisce dai social/ Fan preoccupati

Drusilla Gucci in ospedale: preoccupazione per le condizioni di salute dell’ex naufraga

Drusilla Gucci ha accusato malessere nella giornata di ieri, tanto da recarsi in ospedale per dei controlli clinici. Questo per l’ex naufraga non è un periodo facile, tra la rottura con Francesco Chiofalo e le condizioni di salute non proprio ottimali. Lei stessa ha raccontato ai fan di dover fare delle analisi molto urgenti: “Sto aspettando i referti con l’esito della mia visita. Sono sicura non sia niente di grave anche se fa parecchio male“.

Marialaura De Vitis scrive a Drusilla Gucci: "Non rispetto le donne come te"/ "Chiofalo? Non conosci l'amore"

E ancora: “Più tardi, quando saprò con precisione di cosa si tratta, vi aggiorno e vi spiego cos’è successo. Ora sono un po’ demoralizzata. Non è sicuramente un periodo fortunato per me. Che qualcuno mi voglia male?” afferma Drusilla Gucci prima di scomparire dai social. In 24 ore, l’ex naufraga non ha più fatto sapere nulla delle sue condizioni di salute e i fan cominciano a preoccuparsi che l’esito delle analisi sia peggiore del previsto.

Maria Laura De Vitis: "Drusilla Gucci? Ha paura del confronto"/ "Io e Chiofalo? Continueremo a vederci"

Marialaura De Vitis lettera a Drusilla Gucci: “Non conosci l’amore”

Dopo alcuni scontri derivati da una paparazzata con Francesco Chiofalo, Marialaura De Vitis ha deciso di contrattaccare pubblicando una lettera indirizzata a Drusilla Gucci. L’ex Pupa, al settimanale DiPiù, si è rivolta direttamente all’ex naufraga: “Cara Drusilla, mi permetto di scriverti questa lettera perché ne ho abbastanza del tuo comportamento”.

E ancora: “Questa situazione boccaccesca mi mette in cattiva luce, facendomi di fatto passare per una ‘rubamariti’. Purtroppo è esattamente così che tu, Drusilla, mi stai cercando di far passare per giustificare il fallimento della tua relazione con Francesco. Ti ricordo, cara Drusilla, che sei stata tu a chiedere a Francesco un periodo di pausa d’amore. Sei stata tu ad interrompere la vostra relazione. Sei stata sempre tu a metterlo in crisi, a farlo soffrire, perché lui si è sempre dimostrato corretto e innamorato”.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati/ "Mi ha detto di andare via…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA