Drusilla Gucci striglia Francesco Chiofalo “Tieni mani in tasca”/ Lui “Non lasciarmi”

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si sono parlati, seppure a distanza, nel corso della puntata de “La Pupa e il Secchione Show” 2022 andata in onda nella serata di ieri, martedì 12 aprile 2022. Un momento nel quale i due fidanzati si sono potuti rivedere, anche se solo per mezzo di un collegamento audiovisivo di breve durata (un minuto all’incirca), nel corso del quale Drusilla ha esordito dicendo: “Stiamo ancora insieme, sei contento?”. Emozionato, Chiofalo, dopo avere chiesto alla sua dolce metà come stesse, le ha domandato quanto segue: “Non sei arrabbiata per niente? Io non sto facendo niente, eh!”.

A quel punto, tra il serio e il faceto, Drusilla Gucci ha assunto un’espressione di leggera gelosia, bacchettando leggermente il suo compagno e indirizzandogli una frecciata ben precisa: “Puoi tenerti le mani un po’ più in tasca…”, alludendo a qualche presunto abbraccio o a qualche presunta toccatina di troppo che Francesco Chiofalo si sarebbe lasciato sfuggire all’interno della villa. Subito, l’espressione di quest’ultimo si è fatta seria e ha temuto che la situazione per il suo rapporto di coppia si potesse fare pericolosa…

DRUSILLA GUCCI A FRANCESCO CHIOFALO: “PER ORA SEI ANCORA FIDANZATO”

Di fronte alle affermazioni della compagna Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo è subito scattato sulla difensiva, dicendo: “Io ce l’ho in tasca, ce le ho in saccoccia sempre, le mani. Al massimo mi pettino, mi sistemo sempre. Pure adesso le avrei in tasca, se non stessi gesticolando”. Divertita, Drusilla ha risposto: “Per ora sei ancora fidanzato…”.

In quel preciso istante, Chiofalo si è abbandonato a una dedica d’amore davvero tenera nei confronti dell’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi“: “Amore ti amo, non vedo l’ora di vederti. Non mi lasciare mentre sto qua dentro!”. Di fronte a cotanta tenerezza, Drusilla Gucci non si è potuta esimere dal commentare: “Ti amo anch’io, cucciolo”, rincuorando così il suo Francesco Chiofalo.

