Drusilla Gucci/ Tra presenze misteriose e ossa da collezionare: “Sono dark” (Isola dei Famosi)

Settimana movimentata per Drusilla Gucci che da outsider di questa Isola dei Famosi 2021 si sta trasformando in una vera e propria perla grezza da scoprire e da far venire fuori in tutto il suo splendore… di trash ovviamente. I fan sognano già una coppia che metta insieme Drusilla e la solarità di Miryea Stabile ma sicuramente non rimarremo delusi nei prossimi giorni specie adesso che i gruppi si sono uniti e la bella ereditiera potrà riprendere i suoi discorsi sulla sua vita e le sue macabre abitudini casalinghe tra le ossa che ama collezione e le presenze violente nella sua casa. In particolare, proprio nei giorni scorsi, la pronipote del fondatore della casa di moda ha rivelato agli altri concorrenti che la sua casa è occupata dal fantasma di un uomo impiccato.

Drusilla Gucci travolta dal sole e dalla solarità dei naufraghi…

In particolare, all’Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci ha rivelato: “Una sensitiva è entrata in uno dei bagni ed è uscita subito: ha detto che lì un uomo si era impiccato e lei lo aveva visto”. Lei spesso si sente calma e pacata quando riesce a fare il bagno ma ammette anche che la sua casa è la sua cripta e che ne sente molto la mancanza. Non ci vuole molto a capire come si può sentire una persona chiusa in una casa buia (spesso solo con le candele perché la corrente salta) che all’improvviso si trova circondata dal sole, la luce, il mare e la solarità di esseri viventi che respirano ancora non come le ossa che colleziona. Gli occhi e le orecchie sono tutti puntati su di lei questa sera, cosa rivelerà nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021?

