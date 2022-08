Drusilla Gucci, video romantico per Francesco Chiofalo/ “E’ un brutto momento ma…”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, torna il sereno dopo giorni turbolenti?

Sono giorni piuttosto concitati per Francesco Chiofalo. Dopo il pungente ultimatum della fidanzata Drusilla Gucci, che sulle pagine di DiPiù aveva annunciato nuove regole comportamentali (“Niente se*so se non cambi!”), l’ex volto di Temptation Island ha dovuto fare i conti con un malore. Il personal trainer si trovava in Sicilia per lavoro e ad un tratto ha detto di non sentire più una gamba e così è stato trasportato urgentemente al pronto soccorso.

Tutto è accaduto mentre riprendeva se stesso in alcune stories Instagram. Un comportamento che, inevitabilmente, ha indignato il web ma che in qualche modo ha ammorbidito la sua compagna Drusilla Gucci, che in queste ore ha accorciato le distanze da Francesco.

Drusilla al fianco di Francesco Chiofalo dopo il malore: “Devo stargli vicino in questo momento”

“Io sono pronto a rimediare ma tu vieni a vivere qui a Roma, con me”, aveva rilanciato il 33enne capitolino prima del malore. Non è chiaro se Drusilla sia realmente pronta a trasferirsi a Roma, ma quel che è certo è che dopo gli ultimi avvenimenti, la ragazza ha deciso di svelare il suo lato più romantico e sensibile.

Innanzitutto ha raggiunto Francesco Chiofalo per dargli manforte e poi ha pubblicato un dolcissimo video su Instagram, dedicato alla loro storia d’amore. “Sono riuscita ad organizzarmi per stargli vicino in questo brutto momento”, ha scritto lei sui social. Insomma, dopo tante turbolenze sembra essere tornato il sereno tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo.

