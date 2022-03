Drusilla Gucci vs Antonella Fiordelisi: “Ha problemi”/ “Francesco Chiofalo è fedele”

Drusilla Gucci, fidanzata di Francesco Chiofalo, è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione Mediaset “Pomeriggio Cinque”, condotta da Barbara D’Urso e andata in onda nella giornata di lunedì 14 marzo 2022. L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha parlato della sua storia d’amore con l’ex compagno di Antonella Fiordelisi, la spadaccina e influencer che ha condiviso un percorso di vita insieme a Chiofalo, prima di dirgli addio dopo (dice lei) un tradimento subìto.

Francesco Chiofalo ha problemi di salute/ "Aspetto che si liberi un letto…"

Nelle ultime ore, visto e considerato che Francesco Chiofalo sarà nel cast del reality show di Canale 5 “La Pupa e il Secchione”, ai nastri di partenza, la Fiordelisi non ha risparmiato un commento al vetriolo su di lui, dicendo in un filmato pubblicato sui social di vederlo bene nel ruolo del pupo, che ben gli si addice in quanto “è quello che sogna da sempre di essere”. Parole che sono state mandate in onda anche da Barbara D’Urso, la quale ha inteso così stuzzicare la risposta di Drusilla Gucci, la quale non si è fatta prendere in contropiede e ha sfornato alcune risposte ricche di pepe…

Francesco Chiofalo “torno in tv”/ “Drusilla? Non facile conquistarla ma sua madre…”

DRUSILLA GUCCI: “TEMO LE CORNA DI FRANCESCO CHIOFALO? NO, ERA LA FIORDELISI A NON SAPERSELO TENERE”

Drusilla Gucci, infatti, ha detto immediatamente la sua: “Non considero una minaccia Antonella Fiordelisi. Non ho niente contro di lei, perché non la conosco, però è evidente che ha dei problemi da risolvere con il passato. Riuscisse a fare questo passaggio, farebbe un piacere a tutti”. Gli altri ospiti in studio a “Pomeriggio Cinque” le hanno quindi domandato se non avesse paura di essere tradita da Francesco Chiofalo: “Non temo le corna – ha replicato la ragazza –. Lui non è un traditore, Antonella non se lo sapeva probabilmente tenere. Con me non lo farebbe mai. Stiamo assieme da otto mesi”.

Sanremo 2022, chi sono le conduttrici/ Muti, Ferilli, Drusilla, Giannetta, Cesarini

Lui sarà anche fedele, ma se le altre donne de “La Pupa e il Secchione” dovessero mettergli gli occhi addosso ed eventualmente provarci con lui? Drusilla Gucci è pronta a tutto: “Alle altre non conviene provarci con lui, se vogliono arrivare a fine programma…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA