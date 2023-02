DSU 2023/ Come ottenerla velocemente: modalità e documentazione richiesta

Ottenere la DSU 2023 è importante ai fini informativi, per chiunque necessiti di sapere la situazione patrimoniale di una famiglia. L’acronimo infatti, sta per “Dichiarazione Sostitutiva Unica”. Un documento in cui vengono fornite informazioni di natura anagrafica, reddituale e patrimoniale.

La DSU serve anche per poter ottenere un ISEE completo, che serve anche in questo caso, per avere un indicatore economico sulla questione generale di un componente o di un’intera famiglia. Per chi volesse, lasciamo un approfondimento sulla DSU, in modo tale da avere le idee più chiare.

DSU 2023: come va richiesta?

Esistono tre soluzioni per poter ottenere la DSU 2023. Presentiamo di seguito, tutte le alternative per poter ottenere questo documento:

Online: accedendo al sito web ufficiale dell’INPS, è possibile far richiesta dopo aver eseguito il login alla propria area riservata. Al suo interno sono contenute tutte le informazioni per poter proseguire in modo semplice e chiaro. Recandosi al CAF: grazie alla convenzione tra INPS e CAF, i cittadini possono rivolgersi presso questi Centri di assistenza fiscale, dove è possibile accedere all’ottenimento dell’ISEE e del DSU 2023, in modo assolutamente gratuito. DSU precompilata: dal 2020, il sito dell’INPS, anche grazie all’acquisizione dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, dispone di un modello precompilato, da poter scaricare sul sito ufficiale dell’INPS. Un’agevolazione importante in termini di tempo.

DSU 2023: quali documenti occorrono

Per poter ottenere la DSU del 2023, occorre presentare questi documenti:

Codice fiscale per ogni componente appartenente al nucleo familiare;

per ogni componente appartenente al nucleo familiare; Contratto di affitto e copia del canone pagato;

e copia del canone pagato; Modello Unico , CUD e 730 ;

, e ; Documenti che comprovino il percepimento di indennità, compensi, trattamenti assistenziali e previdenziali, o certificazioni di redditi esenti ai fini Irpef, borse e/o assegni di studio, redditi

che comprovino il di indennità, compensi, trattamenti assistenziali e previdenziali, o certificazioni di redditi esenti ai fini Irpef, borse e/o assegni di studio, redditi prodotti all’estero e assegni di mantenimento per figli e coniuge;

Dichiarazione IRAP (per imprenditori nel settore agricolo);

(per imprenditori nel settore agricolo); Depositi postali oppure bancari, titoli di stato, azioni, CCT, BOT, obbligazioni, fondi d’investimento o di assicurazione e risparmio;

oppure bancari, titoli di stato, azioni, CCT, BOT, obbligazioni, fondi d’investimento o di assicurazione e risparmio; Giacenza media di depositi postali e/o bancari;

di depositi postali e/o bancari; Atto notarile che dimostri una donazione di immobili;

che dimostri una donazione di immobili; Targa oppure informazioni su registrazione al PRA e/o RID di motoveicoli e autoveicoli con una cilindrata uguale o maggiore a 500 cc.

