Dua Lipa annuncia la collezione con Versace/ “La moda mi permette di esprimermi”

Dua Lipa, in occasione del festival di Cannes, in una sede privata e riservata, ha annunciato ufficialmente il lancio della sua (prima?) collezione di abbigliamento con il brand Versace. Poco distante dal palazzo dei festival e dei congressi in cui si tiene ogni anno il festival francese del cinema, la celebre pop star, campionessa di ascolti su Spotify e che vanta ben 88 milioni di follower su Instagram, ha organizzato con Donatella Versace una sfilata, aperta ad appena 70 ospiti, tutti amici o familiari.

Parlando con il quotidiano francese Le Figaro, Dua Lipa e Donatella Versace, attuale leader dell’etichetta fondata dal fratello Gianni, hanno raccontato questa loro emozionante avventura. E Donatella, parlando di Dua, lascia trasparire una evidente stima, sostenendo che “trasmette una rara fiducia in se stessa. Incarna la donna di oggi e la donna Versace, fa parte della famiglia”. “Lavoriamo assieme da molto tempo”, le fa subito eco Dua Lipa, “e abbiamo vissuto momenti bellissimi nel nostro rapporto”. Parlando della sfilata, invece, racconta che “avevamo in mente uno spettacolo gioioso, positivo e divertente, e credo che ci siamo riusciti”, ma confessa che “la cosa più incredibile è vedere queste idee diventare realtà”.

Dua Lipa: “Con la moda posso esprimermi”

Continuando a parlare della loro collaborazione unica, ed auspicabilmente prima di molte altre, Dua Lipa, paragonando l’esperienza alla musica, racconta che in quest’ultima “il processo creativo non è forse così tangibile. Quando si disegna un abito, ci si può ispirare a un tessuto, si può usare il materiale per creare qualcosa. Ma ci sono anche molte similitudini. Per esempio, bisogna saper eliminare, “editare”, per tenere solo il meglio, allo stesso modo in cui si può fare per un album”.

Donatella Versace, invece, spiega che “mi piace quando le cose sono fatte, come con Dua Lipa, in modo istintivo. Mi permette di mettermi in discussione, di spingere le mie idee più in là. Ho bisogno di queste sfide. Dua è giovane, famosa, sicura di sé, una grande star che le nuove generazioni ammirano e ascoltano. La sua opinione è molto importante”. Parlando, infine, del perché di questa collaborazione unica, Dua Lipa racconta che “la moda ha sempre fatto parte della mia vita. È il mio modo di esprimermi, ma anche una fonte di ispirazione. Ho sempre amato vestirmi, fin da bambina, e ora ho la fortuna di poter continuare con abiti molto belli”.

