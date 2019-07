DUA LIPA E ANWAR HADID FIDANZATI/ Foto, la cantante col fratellino di Gigi e Bella

C’è un nuovo amore vip che già promette di entusiasmare migliaia di fan di cui raccontare: è quello tra Dua Lipa e Anwar Hadid. Se il cognome di quest’ultimo vi dice qualcosa è perché il giovane che ha conquistato il cuore della star della musica inglese altri non è che il fratellino di Gigi e Bella, top model costantemente al centro del gossip internazionale. Questa volta però i riflettori sono tutti per lui, il ventenne che per la prima volta si è mostrato in compagnia della bella Dua Lipa. L’occasione della prima uscita di coppia “ufficiale”, almeno per i rotocalchi e le riviste di gossip che non hanno perso occasione per immortalarli insieme, è stata il British Summer Time Hyde Park di Londra. I due sono stati ripresi abbracciati, sereni e sorridenti in atteggiamenti che non possono essere scambiati per “amichevoli”.

DUA LIPA E ANWAR HADID

Che qualcosa tra Dua Lipa e Anwar Hadid fosse in procinto di nascere lo si era intuito già qualche settimana fa a Los Angeles, quando il fratellino di Gigi e Bella aveva festeggiato il suo compleanno e l’interprete d’Oltremanica era stata pizzicata con lui in atteggiamenti “intimi”. Per Dua Lipa il fidanzamento con il giovane Hadid rappresenta una svolta importante nella sua vita sentimentale. La cantante di “Be the One” e “One Kiss” è infatti reduce da una storia complicata con lo chef e modello Isaac Carew: i due, dopo essersi frequentati dal 2013 al 2017, si erano presi una pausa e prima di fare un secondo tentativo, evidentemente fallito visto che dopo l’ultimo Met Gala si erano separati. Ora è tempo di un nuovo amore con Anwar Hadid: per qualche tempo i due non sono usciti allo scoperto, forse decisi a capire se tra loro poteva nascere qualcosa di serio. L’esito della frequentazione sembra essere positivo…

