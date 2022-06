Dua Lipa e Aròn Piper insieme in discoteca/ I fan in delirio, stanno insieme?

Dopo aver fatto parlare di sè stessa per via di qualche piccolo incidente sul palco durante i concerti in Italia, Dua Lipa è approdata in Spagna per continuare il suo tour ma tra un concerto e l’altro la cantante si è presa un momento di pausa decidendo di andare in discoteca a Madrid, dove è stata vista in compagnia di Aròn Piper, l’attore di Élite, la serie cult di Netflix.

Dopo essere stati visti in discoteca in molti hanno iniziato a chiedersi se tra la cantante e l’attore ci sia solo amicizia o ci sia qualcosa di più. In un filmato che è subito diventato virale sul web si vede chiaramente l’intesa tra i due che durante la serata si sono divertiti.

Dua Lipa vista con Aròn Piper di Élite in discoteca

Secondo i più maliziosi tra Aròn Piper e Dua Lipa ci sarebbe stato anche un bacio, anche se nel video sembra che la cantante si avvicini all’orecchio dell’attore solo per parlargli. Chissà se lontano dagli occhi indiscreti tra i due non sia davvero accaduto qualcosa.

La domanda che tutti i fan della cantante e dell’attore si pongono questa mattina è se tra i due sia nata una storia d’amore oppure se siano solo buoni amici. Al momento non è dato sapere nulla di più in quanto sia la cantante che l’attore non si sono pronunciati in merito.

