Dua Lipa e Madonna, Levitating/ Il featuring di lusso di Ferragosto

Dua Lipa e Madonna insieme in un featuring che alza le temperature di questo già caldo Ferragosto, Levitating. Questo è il titolo del brano su cui la star ha rimesso mano puntando tutto proprio sulla regina del pop che si è lanciata in una sexy interpretazione insieme a Missy Elliot e per la gioia dei fan della musica e del genere. Questo è il primo brano tratto da “Club Future Nostalgia”, il remix del disco di Dua Lipa curato da The Blessed Madonna, Marea Stamper, chiamata a mettere insieme passato e presente celebrando la sua musica e un mix perfetto di generi e mondi musicali dalla house anni ‘0 al pop 2020 senza dimenticare il soul anni 80. A tenere insieme tutto in questo primo brano è propri la collaborazione con Missy Elliot e Madonna.

DUA LIPA E MADONNA INSIEME IN LEVITATING

La stessa Dua Lipa ha spiegato: “Durante questo periodo di lockdown ho pensato di coinvolgere l’incomparabile The Blessed Madonna per alzare l’asticella ancora un po’ e creare un mixtape dance che sarà il ‘Club Future Nostalgia’…Le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating””. Il risultato è garantito e anche se il brano è fuori da poco c’è già chi è pronto a lanciarlo come hit dell’estate a partire dagli eventi che domani celebreranno il Ferragosto in tutta Italia. La stessa Madonna poco fa nelle sue storie di Instagram ha invitato i suoi fan al swipe up per rendere virale il brano ma, soprattutto, la parte da lei cantata, un vero e proprio tocco per Dua Lipa.



