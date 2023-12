Dua Lipa e Romain Gavras si sono lasciati?/ “C’è di mezzo la carriera di lei” lo scoop bomba

Dua Lipa e Romain Gavras si sono lasciati: l’indiscrezione

Dua Lipa e Romain Gavras si sarebbero lasciati, dopo alcuni mesi d’amore. Questa l’indiscrezione trapelata dal settimanale Chi, in cui si legge: “Dopo 8 mesi d’amore è finita tra la popstar e il regista. «Hanno trascorso un’estate bellissima insieme ed erano affiatati, ma quando c’è di mezzo la sua carriera Dua mette tutto il resto da parte» ha fatto sapere una fonte vicina ai due.”

Anna Pettinelli tuona contro i media USA/ "Gli americani sono talmente ignoranti…": cos'è successo!

I due erano stati paparazzati insieme a Febbraio, in atteggiamenti inequivocabili facendo emergere rumor e gossip sulla coppia. Qualcosa si è poi definitivamente spezzato stando a quanto dichiara Chi, anche se ancora non se ne conoscono le ragioni. La cantante romperà il silenzio sulla questione?

Dua Lipa e Romain Gavras: quando è iniziato il gossip sulla coppia

Dua e il regista di Athena (film in streaming su Netflix), Romain Gavras, sono stati pizzicati dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto intimi, il 19 febbraio, dopo l’afterparty dei Bafta Awards di Netflix presso Chiltern Firehouse di Londra.

A lanciare l’indiscrezione bomba sulla coppia, per la primissima volta, ci ha pensato il The Sun, che ha condito lo scoop di ulteriori dettagli: “Si stanno conoscendo in modo molto tranquillo da diversi mesi. Si sono divertiti a passare del tempo insieme. Hanno già conosciuto i relativi amici e hanno molto in comune». Il tabloid, inoltre, ha svelato i motivi per cui il regista ha rapito il cuore della pop star: “Dua sa quanto sia importante trovare qualcuno che capisca il suo lavoro. Lei sente che Romain lo capisce perfettamente. Sono entrambe persone davvero creative“.

Dua Lipa annuncia la collezione con Versace/ "La moda mi permette di esprimermi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA