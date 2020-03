Dua Lipa, esce oggi “Future Nostalgia”/ Video, spopola hashtag: “Sound del futuro”

“Future Nostalgia”, un titolo che è già tutto un programma: esce ufficialmente oggi il nuovo lp di Dua Lipa, la 24enne star britannica della dance pop che dopo tre anni torna con il seguito del suo acclamatissimo e omonimo disco d’esordio. Anticipata già da tre singoli che hanno avuto un clamoroso successo, la raccolta di inediti pubblicata sotto etichetta Warner Records esce con un certo anticipo rispetto a quanto preventivato dalla stessa artista dal momento che l’immancabile “leak” di alcuni brani e un attacco hacker di cui si era parlato di recente hanno fatto sì che le undici tracce contenute in “Future Nostalgia” fossero già disponibili sui siti di download illegale. Da qui la decisione di anticipare i tempi e di pubblicare il secondo disco di Dua Lipa non solo nei tradizionali formati cd, vinili e in digital download, ma pure in alcune stilose versioni gold cassette, vinile pink e l’immancabiule deluxe box set.

DUA LIPA, ESCE OGGI IL SECONDO ALBUM “FUTURE NOSTALGIA”

In “Future Nostalgia” (hashtag che sui social network sta spopolando nelle ultime ore) in realtà Dua Lipa si distacca un po’ dalle sonorità dance pop a cui aveva abituato e accanto a brani più “classici” per il suo repertorio ne propone altri in cui recupera il sound della house Anni Novanta e alcuni giri di basso di artisti in voga dagli Anni Settanta e da lei apparentemente lontani. Insomma il suono del futuro ma ripescando tutto quello che si suonava venti o trent’anni fa: “Il mondo sta cambiando, e io non so come immaginare il futuro: prima quando le persone si immaginavano il 2020 forse pesavano ad astronavi volanti e cose simili e invece… Chissà quindi cosa vedremo noi tra vent’anni: forse verremo sostituiti dai robot” ha raccontato in una intervista in cui presenta il nuovo album, accennando anche al fatto che lei è una “femmina Alfa” e richiamandosi alle proprie origini kosovaro-albanesi. E pazienza per il tour rinviato, che l’avrebbe dovuta vedere esibirsi in quel del Mediolanum Forum di Assago il 30 aprile: “In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus la salute di ciascuno è la priorità” ha spiegato, promettendo che i ticket resteranno validi fino a quando sarà tornata la normalità.





