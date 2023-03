Dua Lipa, Romain Gavras é il nuovo fidanzato?/ Il dettaglio che non sfugge

Dua Lipa e Romain Gavras sono una coppia di fidanzati? L’indiscrezione

La diva tra le popstar del momento, Dua Lipa é al centro del gossip, per il preannunciato nuovo fidanzato, Romain Gavras. La popolare cantante dallo sguardo dark e magnetico, di risonanza internazionale, torna protagonista della cronaca rosa per la vicinanza mostrata al regista, in occasione di quella che é ora indicata come l’apparizione che suggella la nuova coppia dello showbiz. Questo accade per effetto della viralità delle immagini, tra foto e video in circolo, nel web, dell’apparizione di coppia segnatasi in una grande occasione. Ossia la sfilata di Saint Laurent, che ha avuto luogo alla Fashion Week di Parigi. Nel mezzo della ricorrenza della settimana della moda di Parigi i due presunti piccioncini vip si sono scambiati un inequivocabile gesto di vicinanza e complicità di un amore sul nascere, tenendosi per la mano. Che la popstar britannica di etnia kosovaro-albanes – (che spopola nel mondo con Cold Heart, il duetto fortemente voluto con lei da Elton John) abbia fatto breccia nel cuore del regista, appare cosa quasi certa.

Cosa vincola Dua Lipa all’amore di Roman Gavras? Esplode il gossip

Dua Lipa e il regista di Athena (film in streaming su Netflix), Romain Gavras, sono stati beccati in atteggiamenti allusivi a quelli tipici di una coppia anche dopo l’afterparty dei Bafta Awards di Netflix al Chiltern Firehouse di Londra, il 19 febbraio.

Ma non é tutto. Perché, ad avvalorare la veridicità del gossip che vede Dua Lipa fare coppia fissa con Romain Gavras ci pensa anche la perla di gossip lanciata dal Sun:

«si stanno conoscendo in modo molto tranquillo da diversi mesi. Si sono divertiti a passare del tempo insieme. Hanno già conosciuto i relativi amici e hanno molto in comune». Il tabloid, inoltre, così svelerebbe il motore propulsore del vociferato amore pop: «Dua sa quanto sia importante trovare qualcuno che capisca il suo lavoro.Lei sente che Romain lo capisce perfettamente. Sono entrambe persone davvero creative».

E nel mezzo del silenzio social mantenuto sul preannunciato amore, con una chioma nero corvino, Dua Lipa si lascia immortalare in una foto parigina, via Instagram, e dalla caption sibillina: “A PERFECT trip ti Paris”, “Un viaggio perfetto a Parigi”.

