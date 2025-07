Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner sono volati in Italia per alcuni giorni di vacanza, tra relax e baci sotto il sole di Positano: lo scoop di Chi

Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana

Un tour mondiale per una popstar richiede anche qualche giorno di “stacco” per ricaricare le pile e riposarsi un po’. Lo sa bene Dua Lipa che, impegnata in questi mesi nelle tappe della sua tournée mondiale chiamata Radical Optimiss Tour, si è concessa qualche giorno di vacanza non in una meta qualsiasi ma nel nostro Paese. La cantante ha infatti scelto la Costiera Amalfitana, e nello specifico Positano, per dedicarsi un po’ di relax e qualche tuffo in mare in compagnia del fidanzato Callum Turner.

Come testimoniato dalle foto diffuse dal settimanale Chi, che ha anche fatto un resoconto della loro vacanza tutta italiana, la coppia sarebbe sbarcata a Napoli con un volo privato in tenuta “casual”, molto vacanziera, pronti per concedersi qualche giorno di riposo. Nel capoluogo avrebbero cenato in un rinomato ristorante con pietanze a base di pesce, per poi fermarsi a dormire la notte e il giorno dopo ripartire alla volta della Costiera Amalfitana, meta del loro soggiorno.

Dua Lipa e Callum Turner, relax e baci bollenti sotto il sole di Positano

Come racconta sempre il settimanale Chi, Dua Lipa e Callum Turner sono rimasti a Positano per qualche giorno e sono stati paparazzati in dolce compagnia, tra tuffi in acqua, tintarelle sotto il sole e baci bollenti. L’occasione perfetta, per la cantante, per ricaricare le energie in vista del proseguo del suo tour, con il fidanzato sempre al suo fianco a sostenerla in qualsiasi occasione.

La loro storia d’amore è sbocciata ormai un anno e mezzo fa: era inizio 2024 quando emersero le prime indiscrezioni attorno alla cantante e all’attore e modello britannico, che alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto a luglio 2024 con le prime foto di coppia sui social e l’ufficializzazione della relazione. Lo scorso dicembre, poi, è arrivata la romantica proposta di matrimonio da parte di Callum, proprio durante le festività natalizie: per la coppia il futuro è dunque più roseo del previsto.