Dubai, esplosione al porto/ Video, palla di fuoco nel cielo: deflagra un container

Una forte esplosione si è verificata nella serata di ieri in quel di Dubai, una palla di fuoco nei cielo dell’emirato al porto. Inizialmente si era temuto il peggio, poi si è scoperto che la deflagrazione era stata causata da un container che si trovava su una nave appunto ormeggiata presso il porto di Jabal Ali. Le immagini circolanti nelle ultime ore mostrano una palla di fuoco che si staglia nei cieli di Dubai, uno spettacolo impressionante avvistato e avvertito da numerosi residenti della zona, così come dai tanti video circolanti sul web nelle ultime ore.

Come detto sopra, inizialmente si era pensato al peggio, ad un possibile attentato o un attacco terroristico, ma i media locali, a cominciare da Al Arabyia, hanno smentito le ipotesi peggiori, sottolineando come si trattasse “solo” di una esplosione accidentale. La vicenda è stata di fatto raccontata in tempo reale da Dubai Media Office, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere: “Un incendio causato da un’esplosione all’interno di un container a bordo di una nave al porto di Jebel Ali è stato domato; non sono state segnalate vittime”.

DUBAI, ESPLOSIONE AL PORTO: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

Quindi sono state pubblicate anche le parole del comandante in capo della polizia locale, il tenente generale Abdullah Khalifa Al Marri, che ha confermato la precedente versione: “Secondo le prime informazioni, l’incendio nel porto di Jebel Ali è scoppiato a bordo di una nave portacontainer di piccole dimensioni. Non sono state segnalate vittime”.

Così invece il Direttore Generale della Protezione Civile di Dubai Magg. Gen. Rashid Thani Al Matrooshi: “L’incendio del porto di Jebel Ali è stato completamente sotto controllo e il processo di raffreddamento è in corso”. Le autorità portuali di Jebel Ali hanno fatto sapere che “Stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire che il normale movimento delle navi nel porto continui senza alcuna interruzione”. Il porto di Jebel Ali è il più grande del Golfo Persico e si trova nei pressi delle Palm Islands, le isole artificiali a forma di palma. Al momento non si segnalano feriti.

