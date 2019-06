Dubai, pullman contro cartello stradale: 17 morti/ Scontro fatale ad Al Rashidiya

Diciassette persone sono morte stamane in quel di Dubai, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un pullman. In base alle ultime indiscrezioni circolanti riportate dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di Rai News, un bus proveniente dall’Oman si sarebbe schiantato contro un cartello stradale, provocando numerose vittime e anche cinque feriti. Le vittime sono di diverse nazionalità e il mezzo pesante, che viaggiava da Muscate, si è scontrato con il cartello nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno. Ancora poco chiare le cause dello scontro fatale, e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Pare che il cartello stradale abbaia squarciato il finestrino posteriore, uccidendo praticamente sul colpo tutti i passeggeri seduti sul lato sinistro del mezzo, come si vede anche dalla foto.

DUBAI, PULLMAN CONTRO CARTELLO STRADALE: 17 MORTI

Non è ben chiaro il numero di passeggeri che il pullman trasportava, ma dovrebbero essere una trentina forse 31 secondo alcune fonti. Un ragazzo indiano sopravvissuto all’incidente ha contattato un amico: «Dopo l’incidente ho ricevuto la telefonata di un mio amico – spiega il destinatario della chiamata – mi ha detto che era ferito e che stavano tornando dalle Eid holidays». I passeggeri sono stati portati presso il vicino ospedale Rashid, e al momento vige il massimo riserbo sulla situazione, e lo stesso nosocomio non ha per ora rilasciato notizie ufficiali su eventuali decessi o ferimenti. Quello che si sa lo si apprende solamente da alcune testimonianze, come ad esempio la madre di un ragazzo che ha spiegato: «Mio figlio sta bene, ma non ho ricevuto altre informazioni dall’ospedale». Lo scontro è avvenuto alle 17:40 di ieri, presso l’uscita di Al Rashidiya. Abdullah Al Marri, capo della polizia locale, ha spiegato che si è trattato di “un tragico incidente che ha portato alla morte di persone innocenti”. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

