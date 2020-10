Dubbi sull’eliminazione Guenda Goria/ Zorzi “Televoto? Doveva uscire la Gregoraci..”

Tommaso Zorzi estremamente deluso dall’eliminazione di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha perso la sfida al televoto contro Elisabetta Gregoraci. Un’eliminazione che nessuno si aspettava e che, per Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta è stata una vera e propria doccia fredda. L’influencer, sin dai primi istanti in cui Guenda ha lasciato la casa, non ha nascosto la propria amarezza così come Maria Teresa Ruta che, nel preparare i bagagli della figlia, non è riuscita a trattenere le lacrime. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Guenda Goria, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si era instaurato un rapporto molto stretto. I quattro componenti della stanza blu trascorrevano la maggior parte del tempo insieme e, dopo la diretta con Alfonso Signorini, Tommaso ha espresso i propri dubbi sull’eliminazione di Guenda.

TOMMASO ZORZI NUDDI SUL TELEVOTO?

Con l’eliminazione di Guenda Goria, il Grande Fratello Vip 2020 ha perso una concorrente importante e dalla forte personalità. Deluso dall’uscita dell’amica, l’influencer ne ha parlato con Maria Teresa Ruta svelandole i suoi dubbi. “Maria Teresa: ma tu credevi che uscisse Elisabetta? Eh io pensavo di sì”, ha chiesto Tommaso alla Ruta. “Lei però non ha fatto niente di male”, ha risposto la Ruta. “Eh ma il pubblico l’aveva già eliminata la volta scorsa…”, ha replicato ancora Tommaso. “Ma noi mica siamo mong**i, no?”, ha concluso Maria Teresa. Gli stessi dubbi sono stati espressi da Adua Del Vesco che, durante la cena post diretta, ha ammesso di essere rimasta spiazzata dall’eliminazione di Guenda che era stata già votata dal pubblico come una delle preferite.





