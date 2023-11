Dublino, auto della polizia in fiamme e scontri/ Caos dopo l’accoltellamento fuori da una scuola

Caos a Dublino nella serata di giovedì: un’auto della polizia è stata data alle fiamme non lontano dalla scuola elementare dove nel pomeriggio un uomo aveva accoltellato diversi bambini e adulti, lasciandone alcuni in gravi condizioni. È cominciato tutto intorno alle 14:00, quando un uomo, all’uscita da scuola, ha accoltellato tre bambini e una maestra, prima di venire fermato da alcuni passanti. A versare in gravi condizioni, la donna e una bimba di 5 anni, come spiega RSI. La polizia irlandese aveva in un primo momento scartato la pista terroristica, per poi tornare sui propri passi e spiegare di non voler escludere a priori alcun movente.

Una folla di persone si è radunata così nel corso della giornata per le strade della capitale irlandese, tanto che gli agenti della sicurezza hanno usato scudi antisommossa e manganelli. In risposta, diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati. Sono nati così dei veri e propri scontri tra i presenti e le forze dell’ordine, con gli atti di vandalismo proseguiti per tutta la sera. Secondo la BBC, altri veicoli sono stati dati alle fiamme e un negozio Foot Locker in O’Connell Street è stato saccheggiato.

Dublino, caos dopo l’accoltellamento davanti ad una scuola

Il capo della polizia irlandese ha parlato di disordini nati da una “fazione di teppisti guidata da un’ideologia di estrema destra” e ha esortato le persone a ignorare “la disinformazione che circola sui social media”. Sono stati esposti cartelli con scritto “Irish Lives Matter” e bandiere irlandesi, portate in piazza da centinaia di manifestanti durante gli scontri scoppiati nel quartiere tra Parnell Street e O’Connell Street, dove sono presenti numerosi immigrati, spiega RSI.

Come spiegato da The Irish Times, il ministro della Giustizia Helen McEntee ha lanciato un appello chiedendo “calma nel centro della città dove la polizia svolge il proprio lavoro”. Ha poi condannato gli attacchi contro il corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda. “Non tollereremo che un piccolo numero di persone utilizzi un incidente spaventoso per diffondere la divisione”, ha affermato. Intanto, in serata autobus e un’auto sono andati in fiamme a O’Connell Bridge, mentre il traffico era bloccato. Il tutto potrebbe essere appunto conseguente all’attacco del pomeriggio davanti la scuola.

