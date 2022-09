Dublino, omicidio choc: uccisi gemelli di 8 anni e la sorella di 18/ Fermato 20enne

Un omicidio choc quello che a Dublino ha visto morire i gemelli Christy e Chelsea Cawley di 8 anni e la sorella Lisa Cash, di 18. I tre fratelli sono stati uccisi in casa nel quartiere popolare di Tallaght, alla periferia della capitale irlandese. Per l’omicidio è stato fermato un ragazzo di circa 20 anni, di cui non sono state rivelate le generalità. Il giovane è stato bloccato dalla polizia con l’accusa di omicidio plurimo. Al momento, gli inquirenti stanno indagando sul movente che possa aver spinto il 20enne a commettere il terribile omicidio.

I tre fratelli sono stati uccisi nella loro casa poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. La polizia irlandese parla di un “violento incidente”. La “Garda” è stata chiamata ed è arrivata sul posto attorno alla mezzanotte e mezza di ieri, trovando una scena raccapricciante: i tre fratelli morti e un altro giovane, sempre della famiglia, di 14 anni, ricoverato in ospedale con ferite gravi. La madre dei bambini, una donna 40enne, è stata ferita e dimessa dall’ospedale ed è ora assistita dalla sua famiglia, come spiega La Stampa.

I vicini svegliati dalle urla

Gli inquirenti hanno nel frattempo comunicato alla popolazione locale di non aver motivo di preoccuparsi. Infatti si legge in un comunicato che non “c’è ulteriore pericolo per la loro incolumità, dopo il violento e traumatico incidente occorso la scorsa notte”. Si tratterebbe infatti di un caso isolato. I vicini hanno raccontato a giornali locali di essere stati svegliati dal rumore delle urla subito dopo la mezzanotte e di aver allertato i soccorsi.

Gli investigatori hanno cominciato subito le indagini, esaminando la casa della famiglia per cercare di ricostruire esattamente quanto successo. Intanto su Twitter il ministro della Giustizia Helen McEntee ha scritto: “L’uccisione di tre giovani è una tragedia così terribile e straziante che è difficile da comprendere. Il mio pensiero va alla famiglia e alla comunità locale. Garda e altri servizi li stanno supportando in questo momento difficile”.

