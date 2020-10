Duca George è morto/ Marchesa d’Aragona: “È volato in cielo il 30 agosto”

Prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e dello scontro con la Contessa Patrizia De Blanck, la Marchesa d’Aragona fa una comunicazione in diretta. “Non so se lo sai Alfonso, ma il 30 agosto è volato in cielo Duca George, quindi entrerà nella Casa da sola. Ma lui dal ponte dell’arcobaleno continuerà a non perdermi mai di vista”. Duca George era il cagnolino della Marchesa, che spesso ha portato con se anche nelle varie ospitate nei salotti di Barbara D’Urso. Il dolce maltese dal folto pelo bianco è venuto a mancare alla fine di agosto: “Le farà un bau bau molto speciale!” risponde Signorini dallo studio.

La Marchesa D’Aragona e l’amore per i cani

In un’intervista di qualche anno fa, d’altronde, la Marchesa D’Aragona aveva espresso tutto il suo amore per i suoi cagnolini: “Ovunque vado mi porto i miei cani. Non vado da nessuna parte se non ci sono loro. – e ancora – Quando proprio non posso ho un educatore cinofilo che si occupa di loro. I cani sono un bene inestimabile. Ci danno amore senza chiedere nulla in cambio. Loro ci amano oltre la vita, vivono di noi. Quando ci guardano provano le medesime sensazioni che nutriamo noi quando siamo innamorati”

