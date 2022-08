Duckduckgo email protection/ Le tre funzioni aggiuntive per la sicurezza dell’utente

DuckDuckGo, circa un anno fa aveva annunciato il servizio di email protection gratuito. Questa funzione permette di rimuovere tutti i tracker che sono presenti nei messaggi della posta elettronica, ma per ottenere la versione beta era necessario un invito.

L’azienda della Pennsylvania adesso ha eliminato la lista d’attesa e adesso tutti possono usufruire della funzione di email forwarding. Le novità non terminano qui, perché l’azienda stessa ha anche aggiunto tre ulteriori funzionalità molto interessanti.

Duckduckgo email protection: le tre funzionalità aggiuntive

Il servizio di Duckduckgo di email protection è fondamentale per la sicurezza di ogni utente. Duckduckgo infatti spiega che molte aziende, compreso Google, non mettono in evidenza i tracker sulle immagini e sui link che si ricevono via email. Questi tracker consentono di scoprire quando l’utente apre quel messaggio, dove si trova e quale dispositivo viene usato.

Questo tipo di informazioni vengono usate per creare un profilo dell’utente e condiviso con terze parti. Come accennato a inizio articolo, la funzione di email protection rimuove tutti i tracker che sono presenti all’interno dell’email ed è possibile creare un numero infinito di indirizzi, come: esempio@duck.com. Ogni email che verrà ricevuta su questo indirizzo sarà ripulita dai tracker e quindi si potrà inoltrare all’indirizzo email primario senza nessun tipo di tracciamento.

Quando nei siti web viene richiesta l’email, l’utente avrà anche la possibilità di creare una mail usa e getta che può essere disattivata quando si vuole, in modo tale che quella principale non possa ricevere qualcosa di sospettoso.

Le tre funzionalità di cui vi parlavamo all’inizio sono:

Link Tracking Protection : individuare e rimuovere i tracker nei link dell’email;

: individuare e rimuovere i tracker nei link dell’email; Smart Ecryption : converte in modo automatico i link HTTP nelle email in HTTPS;

: converte in modo automatico i link HTTP nelle email in HTTPS; Rispondere direttamente dall’email di @duck.com.

Il servizio di Duckduckgo di email protection può essere attivato anche dall’app DuckDuckGo Privacy Browser disponibile sia per iOS che Android. Per quanto riguarda la versione desktop basta andare sul sito ufficiale e installare l’estensione DuckDuckGo Privacy Essentials.











