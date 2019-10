Dudelange Qarabag, partita sospesa/ Video: drone vola sul campo con bandiera Armenia

Dudelange Qarabag, caos nel corso della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo A di Europa League. La sfida dello Stade Josy Barthel di Lussemburgo è stata sospesa al minuto 35’ dall’arbitro scozzese Beaton, con il risultato sullo 0-2: azeri in doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Zoubir (11’) e da Michel (30’). Ma cosa è successo? Come già accaduto durante Serbia – Albania nel 2014, tutta colpa di un drone: la gara è stata infatti fermata perché un piccolo velivolo radiotelecomandato ha iniziato a sorvolare il campo con attaccata una bandiera dell’Armenia. Momenti di tensione palpabile sul terreno di gioco, con i calciatori del Qarabag che hanno segnalato il fatto all’arbitro: uno di loro ha anche tentato di “abbatterlo” con una pallonata, senza successo. Il fischietto scozzese non ha potuto fare altro che mandare le squadre negli spogliatoi.

DUDELANGE QARABAG, PARTITA SOSPESA: IL VIDEO

Come evidenziato da Sky Sport, il clima allo Stade Josy Barthel è diventato rovente: i tifosi del Qarabag hanno provato delle invasioni di campo ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la normalità. La tensione politica tra Azerbaigian e Armenia per la regione del Nagorno Karabakh si è trasferita sul campo da calcio. In guerra tra il 1992 e il maggio 1994, i due Paesi sono ancora tecnicamente in guerra ed il governo azero ha più volte minacciato di riconquistare il Nagorno-Karabakh con la forza militare. Ricordiamo inoltre che le zone di confine sono ancora militarizzate in un regime di “cessate il fuoco”, misura spesso violata da entrambi i Paesi. Di pochi minuti fa un tweet del club Qarabag su quanto accaduto: «Karabakh is one of the ancient historical regions of Azerbaijan!!!». Qui di seguito vi proponiamo il video dell’accaduto:

#Karabakh is one of the ancient historical regions of Azerbaijan!!! pic.twitter.com/PdoYXILLvi — Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) October 3, 2019

Suspès el Dudelange – Qarabag per un dron pic.twitter.com/VeNebrJHuo — Enric Fuentes (@ilynhenke) October 3, 2019





