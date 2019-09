Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor/ Un volo di 300m sulla via Scalet-Biasin

Due alpinisti veneti sono morti mentre stavano tentando di scalare il Sass Maor (Dolomiti, Trentino Alto Adige). I due corpi privi di vita sono stati ritrovati nella mattinata di ieri, sabato 14 settembre, ed entrambi erano originari della provincia di Padova, precisamente di Monselice e di Villafranca. Secondo la ricostruzione, come ricorda l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, i due sarebbero caduti per diversi centinaia di metri, forse 300, mentre strava procedendo sulla via Scalet-Biasin. I cadaveri dei due alpinisti sono stati recuperati fra le ore 7:00 e le 8:00 di ieri mattina da parte del soccorso alpino, e poi trasferiti con l’elicottero presso la camera mortuaria di Transacqua, in provincia di Trento. Stando alle indiscrezioni emerse è possibile che i due veneti siano deceduti durante la mattinata di venerdì 13, attorno alle 10:30, ora in cui alcuni escursionisti avevano segnalato al 112 una scarica di sassi.

DUE ALPINISTI VENETI MORTI SUL SASS MAOR

Subito era scattata la macchina dei soccorsi, ma dopo alcune accurate ricerche non era emerso nulla di strano. La preoccupazione è montata quando attorno alle 20:30 di venerdì è stato segnalato il mancato rientro di due alpinisti, con la chiamata ai soccorsi da parte del gestore del rifugio Velo della Madonna, a 2.300 metri di quota, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Fra le vittime vi era Michele Chinello, infermerie del Suem di Padova di 51 anni, operatore del soccorso alpino. “Non vorremo mai scrivere queste righe – il post dello stesso soccorso alpino padovano su Facebook – la nostra famiglia oggi piange una grande persona. Ieri il nostro Michele Chinello e un suo compagno di cordata hanno perso la vita durante la scalata della via Scalet-Biasin, sul Sass Maor. Michele aveva 51 anni, apparteneva al Soccorso alpino di Padova, era infermiere al Suem di Padova e fino allo scorso anno aveva turnato come tecnico di elisoccorso nella base di Verona emergenza. Ci stringiamo al dolore di sua moglie e dei suoi parenti. Porgiamo le condoglianze ai familiari del suo amico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA