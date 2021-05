Due api aprono bottiglia di Fanta/ Video: l’incredibile cooperazione fra i 2 insetti

Un incredibile video con protagonista due api sta facendo il giro del mondo in queste ore. Nel dettaglio, come potete notare nel filmato che trovato qui sotto, si vedono due api collaborare e aprire il tappo di una bibita gasata, una Fanta. Il video, riportato da Dagospia citando il tabloid britannico Daily Mail, giunge dal Brasile, precisamente dalla città di San Paolo: i due insetti si posizionano sui lati della bottiglia e attraverso le gambe spingono il tappo verso l’alto; in seguito riescono anche a sollevare la parte superiore della bibita, per poi guardarla cadere. «Il video è stato registrato durante la mia pausa pranzo dal lavoro. Ho preso una bibita da un cliente, ma presto le api me l’hanno rubata», ha spiegato l’autore del filmato, specificando che la scena è stata girata lo scorso 17 maggio, ma pubblicata solamente nelle scorse ore sui social.

Ma come si spiega tale gesto per certi versi incredibile? Stando a degli studi scientifici le api lavorano e cooperano fra di loro, e quando l’alveare viene scosso le api restano unite, muovendosi in sciami; in poche parole, riescono a percepire come si muovono le loro vicine e quindi ne imitano i movimenti. Inoltre, da uno studio del 2016, è emerso che le api sono degli insetti molto golosi, amando tutto ciò che è dolce: bevendo una piccola goccia di acqua zuccherata gli stessi insetti sono entrati in uno stato emotivo molto simile a quando gli umani provano quando sono ottimisti.

API APRONO BOTTIGLIA DI FANTA: “SONO INSETTI INTELLIGENTI ED EMOTIVI”

«La scoperta che le api mostrano non solo livelli sorprendenti di intelligenza, ma anche stati emotivi, indica che dovremmo rispettare le loro esigenze quando le testiamo in esperimenti e fare di più per la loro conservazione», ha dichiarato l’autore senior di quello studio, il professor Lars Chittka. Così invece il coautore, Luigi Baciadonna: «Il cibo dolce può migliorare gli stati d’animo negativi negli adulti umani e ridurre il pianto dei neonati in risposta a eventi negativi. I nostri risultati suggeriscono che risposte cognitive simili si stanno verificando nelle api».

