Due bambini uccisi a Margno (Lecco) / Piccoli strangolati: padre suicida da un ponte

Due bambini sono stati uccisi a Margno, in provincia di Lecco e forti sospetti per il duplice omicidio si addensano sul padre, trovato morto suicida a Cremeno, poco lontano, dopo essersi gettato dall’altissimo ponte della Vittoria. Le povere vittime, un bambino e una bambina di 12 anni, stando a quanto riferito dall’Ansa sarebbero stati sarebbero stati strangolati. Sulle modalità d’uccisione dei due versano però ancora diversi dubbi dal momento che altre fonti parlano di alcuni colpi di arma da fuoco. A ritrovare i corpi dei due bambini senza vita, scrive Il Corriere della Sera, è stata la madre. Sebbene sia ancora troppo presto per individuare un eventuale movente pare che tra i genitori fosse in atto una difficile separazione.

DUE BAMBINI UCCISI A MARGNO, PROVINCIA DI LECCO

Margno, paesino di poche centinaia di abitanti in provincia di Lecco, è ovviamente scosso dalla tragedia che ha colpito questa famiglia originaria di Gorgonzola, nel Milanese. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ad avvertire la mamma dei bambini uccisi del duplice delitto sarebbe stato lo stesso marito con un mail prima di gettarsi dal ponte della Vittoria. La donna, 45enne, scrive Valvassina News, si è precipitata sul posto con la sorella da Gorgonzola, dove risiede, e al momento del ritrovamento ha accusato un malore. Le uccisioni dei piccoli sarebbero avvenute all’interno di un condominio nelle vicinanze della locale funivia montana, che porta verso il Pian delle Betulle. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale.



