Due cadaveri nella villa di Gianni Versace a Miami/ 24 anni fa il brutale omicidio

Giallo e mistero nelle scorse ore in quel di Miami: nella villa che apparteneva al grandissimo Gianni Versace, sono stati trovati due cadaveri. Siamo a Miami Beach, e come sottolineato dai principali quotidiani italiani, come ad esempio il portale di RaiNews, all’interno della residenza del compianto stilista calabrese sono stati rinvenuti dalla polizia i corpi senza vita di due uomini. A trovarli è stato uno degli addetti alle pulizie, che mentre stava svolgendo i compiti quotidiani ha appunto rinvenuto due cadaveri per poi allertare le forze dell’ordine.

Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori Giulio/ "Andremo avanti per la verità"

La polizia di Miami non ha fornito ulteriori informazioni in merito a quanto accaduto a Casa Casuarina, il nome della villa che fu di Versace, di fronte alla mitica Ocean Drive: le indagini sono in corso e a breve potrebbero emergere altri dettagli. La splendida villa è stata trasformata dopo il decesso dello stilista originario di Reggio Calabria, ed oggi è divenuto un boutique hotel di lusso conosciuto anche come La Magione o The Villa Casa Casuarina.

Omicidio Giulio Regeni/ Depistaggi e bugie da Il Cairo: verso processo a 007 egiziani

DUE CADAVERI NELLA VILLA DI VERSACE: 24 ANNI FA IL BRUTALE OMICIDIO PER MANO DI ANDREW CUNANAN

Come detto in apertura, il rinvenimento dei due cadaveri è un vero e proprio giallo, tenendo conto che oggi ricorre l’anniversario della morte di Gianni Versace. Era infatti il 15 luglio del 1997 quando il nostro connazionale venne assassinato nella propria abitazione da Andrew Cunanan, killer che venne trovato senza vita dopo essersi dato alla macchina.

Versace venne ucciso da due colpi di pistola sparati dallo stesso omicida mentre stava rientrando nella sua villa: aveva solo 50 anni. Cunanan, che all’epoca dei fatti aveva 28 anni, era un tossicodipendente dedito alla prostituzione sessuale, e dopo essere scappato venne trovato cadavere su una casa galleggiante in una baia non troppo distante da Miami Beach. Un triste anniversario che forse è stato celebrato nel più macabro dei modi, anche se non è da escludere che i due episodi siano completamente slegati fra loro.

Incidente sul Garda: chi era alla guida?/ Arrestato "c'ero io", ma nuovi video choc…

© RIPRODUZIONE RISERVATA