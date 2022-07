Due carcerate incinte di due detenute trans/ Choc in USA: politica gender fallisce

La politica gender di un carcere femminile del New Jersey, dove, oltre alle donne vi sono ospiti anche delle transessuali, per l’esattezza 27 trans in una popolazione di circa 800 donne, ha provocato qualche “effetto collaterale”. Come riferisce il quotidiano Il Tempo due carcerate sarebbero rimaste incinte dopo aver avuto dei rapporti sessuali all’interno della stessa struttura di detenzione femminile con delle altre detenute, ovviamente, le transgender presenti nelle celle. La decisione di rinchiudere nei carcere femminili le trans è giunta dopo una lunga battaglia pubblica e legala intentata da un trans e supportata da un’associazione per i diritti civili, ma a leggere tali notizie evidentemente qualcosa è andato storto.

“La struttura correzionale in questione, peraltro – aggiunge il quotidiano Il Tempo – non contempla la condizione di un intervento chirurgico di “riassegnazione di genere” per ospitare persone transgender”. Il risultato è stato quindi la doppia gravidanza di due detenute, anche se al momento si sa ancora poco su questa vicenda, a cominciare dal fatto che le due donne siano intenzionate a proseguire o meno la stessa gravidanza, e inoltre, se abbiano avuto rapporti con la stessa transessuale o due differenti.

DUE CARCERATE INCINTA DI DETENUTI TRANS: L’EPISODIO DEL 2021

La cosa certa è che non vi è stata violenza, e che quanto consumatosi all’interno dell’istituto penitenziario è avvenuto nel pieno consenso di tutti. Il Tempo ricorda alcuni precedenti “poco felici”, come quello avvenuto un anno fa, nel 2021, quando una detenuta aveva sporto denuncia per delle presunte molestie sessuali da parte di alcuni detenuti trans.

Inoltre il sindacato delle guardie carcerarie si era sempre opposto alla decisione di affiancare donne-trans, con la possibilità di conseguenze spiacevoli che ovviamente si sono verificate. Vedremo come evolverà questa vicenda ma per il momento l’esperimento della struttura detentiva nel New Jersey, Stati Uniti, non sembra aver funzionato al meglio. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

