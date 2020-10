Due casi di covid nella redazione del Tg1/ Paura in Rai, si teme contagio di massa

Due casi di covid in casa Rai, precisamente al Tg1. Cresce la paura quindi nella televisione pubblica, tenendo conto che la redazione del telegiornale del primo canale occupa un’intera palazzina, ricorda IlGiornale, e che al suo interno vi lavorano un centinaio di persone fra giornalisti, redattori, ma anche impiegati e tecnici vari. In base a quanto emerso sembra che una dei due lavoratori abbia accusato un malore mentre si trovava in ufficio, per essere stato poi trasportato immediatamente in ospedale e quindi ricoverato in terapia intensiva (scrive l’agenzia PrimaPaginaNews). Al momento la Rai ha preferito non commentare i casi di covid al Tg1, mantenendo il silenzio forse in attesa di avere notizie più certe. La cosa certa è che in Rai sono tornati moltissimi lavoratori dopo mesi di lavoro via smartworking, e come scrive IlGiornale i dipendenti sono stati “trasferiti” in uno stanzone che un tempo era occupato dalla redazione web dello stesso Tg.

DUE CASI DI COVID NELLA REDAZIONE DEL TG1: TASK-FORCE IN AZIONE

Pare inoltre che il caso di covid al Tg1 appena descritto, non sia l’unico all’interno del telegiornale di Rai 1, in quanto, sempre in base a quanto riporta agenzia PrimaPaginaNews, vi sarebbe un’altra impiegata del Tg1 risultata positiva al Covid. Ecco perchè il clima all’interno della redazione sarebbe alquanto di allerta, al punto che le organizzazioni interne della task-force contro il Covid sarebbero già state avvisate. Stando a quanto scrive ilGiornale, che il clima in Rai sia teso lo si capisce anche dalla lettera del comitato di redazione del Tg1, in cui si legge in apertura: “Care colleghe e cari colleghi, Siamo di fronte ad una situazione molto delicata dopo gli ultimi casi di positività riscontrati al Tg1”. Viene inoltre specificato che al momento non sono in atto misure straordinarie di controllo, quindi i giornalisti aggiungono “Questa accelerazione sulle procedure di verifica è necessaria per individuare modelli di organizzazione del lavoro adeguati all’emergenza”, chiedendo una verifica su tutti i lavoratori. La paura è che il covid-19 possa passare dal Tg1 all’intera palazzina Rai di Saxa Rubra.



