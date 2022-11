Due cinesi e una trans morte/ Roma, indagini per omicidio: c’è pista prostituzione

Due donne cinesi e una transessuale brasiliana sono state rinvenute morte nel quartiere Prati di Roma in poche ore. Intorno alle ore 11.00, come riportato dal Messaggero, i cadaveri delle vittime asiatiche sono stati trovati in un condomino in via Augusto Riboty, a due passi da piazzale Clodio. Una era all’interno di un appartamento, l’altra nel pianerottolo. Entrambe presentavano ferite da arma da taglio. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i condomini.

Poco dopo, un altro cadavere è stato segnalato in strada. Intorno alle 13.00 la terza vittima è stata registrata in Via Durazzo, a meno di un chilometro di distanza dalle altre due. Anche lei presentava una ferita da arma da taglio, all’addome. Il corpo era pieno di lividi. La Polizia ritiene che i casi possano essere correlati. Le tre donne, in base a quanto emerso dalle prime indagini, sarebbero infatti delle prostitute. È dunque caccia al killer nella Capitale.

Due cinesi e una trans morte nel quartiere Prati di Roma: le indagini

La Polizia in queste ore sta interrogando i condomini degli stabili in cui sono state trovate morte le due donne cinesi e la transessuale brasiliana, nel quartiere Prati di Roma. Il movente dei tre omicidi resta un vero e proprio mistero, ma è presumibile che sia stata le medesima mano a togliere la vita alle tre vittime. Per tutte loro, all’arrivo dei soccorsi, non c’era ormai nulla da fare.

I vicini di casa che le hanno rinvenute, si sono trovati di fronte ad uno scenario brutale. I corpi erano infatti ricoperti di sangue a causa delle numerose coltellate inferte. Una delle due cinesi sarebbe stata ferita anche alla testa, mentre le altre colpite all’addome. La brasiliana presentava inoltre delle ecchimosi in diverse zone. I residenti della “Roma bene” sono fortemente preoccupati dopo il triplice episodio di criminalità.

