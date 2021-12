Due Cuori de un tesoro/ Su Rai 2 un film in cui si respira amore

Due cuori e un tesoro va in onda oggi, lunedì 20 dicembre 2021, nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 14.30 su Rai 2. La regia è stata curata da Marita Grabiak. La pellicola è uscita nel 2019, è un film di genere natalizio-sentimentale che vede come attori protagonisti Kim Shaw, Tom Arnold, Jon Welch e Richard Nash.

Le musiche sono opera di Russell Howard III. L’attrice canadese Kim Shaw ha recitato in diverse serie tv tra cui “In cerca di Jane” di genere commedia e più recentemente in “You” di genere thriller. Sicuramente in questo tipo di pellicole si respira amore anche se la trama e lo sviluppo possono sembrare banali. Nonostante questo l’opera si lascia guardare dall’inizio alla fine con degli spunti che non si possono non considerare di buon livello.

Due cuori e un tesoro, la trama del film: lasciare la piccola cittadina per…

Leggiamo da vicino la trama di Due cuori e un tesoro. Belinda è una ragazza che sogna di lasciare la piccola cittadina di Deerfield dove ha sempre vissuto per trasferirsi in una grande città. Dopo tante difficoltà Belinda trova lavoro presso un’importante società immobiliare, la Jaspar Developments, che ha sede proprio in una bella metropoli. Il lavoro le piace ma la tiene molto impegnata, tempo da dedicare a lei è veramente poco. In occasione del Natale Belinda decide di ritornare a Deerfield per passare le feste con suo padre.

La ragazza potrà rivedere finalmente la sua amica d’infanzia Faith Wheeler che non vede l’ora di farle conoscere Jason, il ragazzo che sta per sposare. Intanto la Jaspar Developments sta trattando l’acquisto di un vecchio stabile da ristrutturare e poi rivendere, l’edificio si trova proprio nella città natale di Belinda e proprio a lei viene affidato il compito di portare avanti la trattativa.

È un incarico importante che, giunto a buon fine, potrebbe essere il passo decisivo per la carriera e diventare junior partner della società immobiliare. Belinda si mette subito a lavoro ma scopre che lo stabile da contrattare è la vecchia filanda, un edificio storico molto amato dai suoi concittadini e che da tempo è diventato il museo che conserva gli oggetti antichi del luogo.

La situazione preoccupa non poco Belinda; in più il fidanzato Logan, nonostante avesse desiderio di conoscere i luoghi d’infanzia e il padre di Belinda, per motivi di lavoro non può ancora raggiungerla. Ogni anno, in questo periodo dell’anno, a Deerfield si organizza una caccia al tesoro, questa volta finalizzata proprio alla ristrutturazione del vecchio museo. La ragazza pensa alla promozione ma nello stesso tempo non se la sente di tradire i suoi concittadini. Troverà una soluzione che vada bene per tutti?



