Due cuori e un tesoro/ Su Rai 2 il film con Ricard Nash (oggi, 26 dicembre)

Due cuori e un tesoro andrà in onda sabato 26 dicembre, nella giornata di Santo Stefano alle ore 19.00 su Rai 2. La pellicola di genere sentimentale/storica/romantica è stata realizzata nel 2019 sotto l’attenta regia di Marita Grabiak. L’opera vede come protagonista Richard Nash e Pip Dwyer, ci sono poi Greg Ellwand e Kim Shaw.

Due cuori e un tesoro, la trama del film

La storia di Due cuori e un tesoro racconta le vicende della giovane Belinda, che dopo tanti sacrifici riesce ad allontanarsi dalla piccola città in cui è cresciuta per vivere in una metropoli e lavorare in una delle più grandi società immobiliari. Dopo tanti anni di assenza, Belinda decide di trascorrere le proprie vacanze natalizie a casa, insieme a suo padre che no rivede da tanti anni. C’è un problema però, durante le vacanze, visto che la sua società sta per acquisire un edificio nella sua cittadina, dovrà lavorare per visionarlo e concludere l’acquisto.

Arrivata a casa, dopo un primo momento di relax insieme al padre che non vede da tanti anni, Belinda inizia ad informarsi sull’edificio per il quale la società l’ha mandata a trattare, scopre che si tratta dell’antica filanda e il museo annesso, un edificio storico a cui i cittadini sono tanto attaccati.

Belinda tornata in città per riscoprire alcune delle abitudini che hanno segnato la sua infanzia come la caccia al tesoro, scoprirà che proprio quell’anno, l’iniziativa era volta a guadagnare il necessario per ristrutturare l’edificio così da impedire che venga venduto all’asettica società che vuole distruggerlo. Riuscirà Belinda a salvare il museo cui tutti i suoi concittadini sono legati o preferirà acquistarlo per la sua società?

