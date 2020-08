Due donne e un segreto/ Su Rai 2 il film con Nicky Whelan (oggi, 6 agosto 2020)

Due donne e un segreto va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2019 è distribuita direttamente sul circuito televisivo per la regia di Tim Cruz il quale ha dato il proprio supporto anche per quanto concerne lo sviluppo e la scrittura di soggetto e sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Nicky Whelan, Ricky Garcia, Anna Hutchison, Alexandria Deberry, Trevor Stines, Kara Royster e Kim Dejesus.

Due donne e un segreto, la trama del film

Ecco la trama di Due donne e un segreto. Una famiglia americana decide di organizzare un piccolo soggiorno in riva ad un lago dopo aver trascorso diversi mesi alle prese con tante esigenze quotidiane e soprattutto con quelle del lavoro. La famiglia parte alla volta di questa nuova esperienza sperando di poter ritrovare il giusto equilibrio psicologico e fisico, in maniera tale da ottenere nuovamente energie da utilizzare nella quotidianità e nella professione. Purtroppo quello che doveva essere un rilassante soggiorno all’insegna di tante attività ricreative e magari con la pratica di pesca e quant’altro, si dimostra essere un periodo estremamente stressante e pericoloso. Infatti, durante questa esperienza la famiglia farà la conoscenza di una madre che è alle prese con un dramma familiare che l’ha segnata per sempre. Per lei è stata una perdita significativa che non le permette di andare avanti e soprattutto ritrovare quella pace necessaria per essere felice.

La donna evidentemente è affetta da disturbi psicologici ed ha atteggiamenti psicopatici che mettono a rischio la vita di tutti i vari componenti della famiglia che in maniera del tutto inconsapevole diventano dei veri e propri bersagli mobili. La vicenda di questa madre purtroppo è ancora più complessa di quanto appaia all’apparenza, in quanto la donna non ha mai potuto scoprire la verità su quella vicenda che ha visto la perdita del suo amato figlio. Nello specifico il ragazzino è morto durante una esperienza di giochi con altri componenti della sua compagnia di amicizie.

Tra l’altro gli adolescenti evidentemente preoccupati e terrorizzati dalle conseguenze che potrebbero uscire fuori una volta che la realtà dei fatti dovesse essere svelata, non hanno mai evidenziato una versione che fosse realistica. Insomma la mamma è alla ricerca di vendetta e soprattutto di verità per cui sembra essere disposto a qualsiasi cosa nella speranza di poter rimettere le cose a posto.

