Torna un nuovo capitolo della saga degli “influencer scrocconi“. Questa volta al centro della polemica ci sono due ex concorrenti del Grande Fratello. Ma cosa è successo esattamente? Nelle ultime ore, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno pubblicato sui social lo screenshot di una presunta email inviata dal manager di un noto influencer a un hotel. L’oggetto? Richiedere un soggiorno gratuito per due ex gieffini in una struttura ricettiva, in cambio di alcune Instagram Stories.

Ma non finisce qui: oltre al pernottamento gratuito, la mail includeva anche la richiesta di un cachet. In pratica, i due influencer non solo volevano dormire gratis, ma pretendevano anche un compenso economico per la loro presenza, giustificato dalla “visibilità” offerta sui social. “Ho avuto modo di visionare il vostro sito e ritenerlo in linea per l’arrivo dell’influencer del momento a Roma. Il su pernottamento è previsto dal 09/06 al 10/06 per tre persone Il cachet è di 600 euro in cambio di tag su Instagram Story dell’influencer ed è incluso il servizio dell’agenzia“, si legge sulla mail.

La richiesta assurda di due ex Grande Fratello: cosa sta accadendo

Al che, Deianira Marzano e Amedeo Venza non hanno voluto rivelare i nomi degli influencer in questione. Tuttavia, hanno dato un indizio, spiegando che si tratterebbe di due ex concorrenti del Grande Fratello. Inoltre, hanno specificato che non si tratta di Helena Prestes e Javier Martinez, i quali nelle ultime settimane sono finiti al centro di molte polemiche. Da allora, sui social, è iniziata la “caccia agli influencer”, con molti che hanno cercato di capire di chi si potesse trattare. In molti, hanno subito pensato a partecipanti dell’ultima edizione del GF, considerando che, in questo momento, sono in un momento di forte popolarità.

Ad ogni modo, questa non è sicuramente la prima volta che si verifica una situazione del genere. Da anni si discute del fenomeno dei cosiddetti “influencer scrocconi“: personaggi che cercano in tutti i modi di evitare di pagare di tasca propria beni e servizi, proponendo in cambio visibilità sui social. Una pratica sempre più diffusa, che continua a suscitare polemiche e indignazione tra il pubblico, ormai ampiamente stanco dei personaggi nati nel mondo del web.