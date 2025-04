Due Fratelli, film su Italia 1 diretto da Jean-Jacques Annaud

Sabato 26 aprile, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, Due Fratelli, un toccante film d’avventura/drammatico per famiglie del 2004, diretto dal regista francese Jean-Jacques Annaud, quest’ultimo noto per la sua abilità nel dirigere opere come Il nome della rosa e Sette anni in Tibet. Il film ci trasporta nell’Indocina francese degli anni Venti e segue le vicende di due cuccioli di tigre.

Nel cast di attori spicca Guy Pearce, personalità versatile e già apprezzato in film come Memento e L.A. Confidential, qui nel ruolo dell’avventuriero Aidan McRory. Troviamo poi il giovane Freddie Highmore, all’epoca bambino prodigio, poi protagonista di serie come Bates Motel e The Good Doctor, nei panni di Raoul. Le suggestive musiche, che accompagnano le immagini spettacolari della giungla e la crescita dei felini, sono state composte da Stephen Warbeck, premio Oscar per Shakespeare in Love. Mentre la fotografia di Jean-Marie Dreujou cattura magnificamente i paesaggi esotici.

La trama del film Due Fratelli: cuccioli di tigre divisi, sfruttati e infine liberi

La storia di Due Fratelli si snoda seguendo il destino parallelo di Kumal e Sangha, due tigrotti nati nella giungla cambogiana. La loro infanzia senza pensieri è bruscamente interrotta quando la loro tana viene scoperta dagli uomini. Kumal viene catturato da cacciatori di frodo e finisce in un circo itinerante, dove viene maltrattato e costretto a esibirsi in numeri umilianti, perdendo il suo spirito combattivo. Sangha, invece, viene trovato da Raoul, il figlio dell’amministratore coloniale francese, e diventa per un breve periodo un animale domestico.

Tuttavia, un incidente lo porta a essere considerato pericoloso e viene affidato a un addestratore che lo trasforma in un feroce combattente per intrattenere un principe locale. Nel frattempo, Aidan McRory, un cacciatore di statue antiche diventato cacciatore di animali selvatici, è coinvolto indirettamente nella cattura iniziale dei cuccioli.

Anni dopo, i destini dei due fratelli si incrociano nuovamente in modo drammatico, infatti, vengono scelti per affrontarsi in un’arena sotto gli occhi del principe e degli amministratori coloniali. Riconoscendosi all’ultimo istante, invece di combattere, i due scatenano il panico e riescono a fuggire insieme, ritrovando la libertà nella giungla da cui erano stati strappati, con l’aiuto inaspettato dello stesso McRory, pentitosi delle sue azioni passate.