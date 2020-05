Due Fratelli/ Video, su italia 1 il film con Guy Pearce di Jean Jacques Annaud

Pubblicità

Due fratelli va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad una co-produzione tra Francia e Regno Unito con la regia affidata a Jean Jacques Annaud il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Noelle Boisson, la fotografia è stata curata da Jean-marie Dreujou e le musiche della colonna sonora sono di Stephen Warbeck. Nel cast sono presenti Guy Pearce, Freddie Highmore, Jean Claude Dreyfus, Philippine Leory-Beaulieu, Moussa Maaskri e Vincent Scario.

Due fratelli, la trama del film

Ecco la trama di Due fratelli. Ci troviamo in una città della Cambogia nei pressi di una giungla dove vivono tantissime tigri. In particolare siamo intorno al 1920 nei pressi di un antico tempio ormai abbandonato dove tuttavia sono presenti degli importanti reperti storici che spesso e volentieri catalizzano l’attenzione degli archeologi ed avventurieri pronti a barcamenarsi in avventure per poterli catturare e quindi venderli al miglior offerente. Nei pressi di queste rovine passano gran parte del proprio tempo due splendidi tigrotti che sono caratterizzati da un carattere molto differente in quanto uno dei due è molto coraggioso, mente l’altro molto più timoroso e mite. Nei pressi del tempio sta per arrivare un cacciatore di statue e più in generale di oggetti artistici del passato il quale è interessato alla bellezza del tempio e soprattutto a portare via le statue presenti. L’avventuriero incontra lungo il proprio cammino il padre dei tigrotti che uccide con il proprio fucile.

Oltre alle statuette l’avventuriero porterà con sé anche la giovane tigre più impavida e coraggiosa ma ben presto verrà fermato dalle forze dell’ordine che requisiscono tutte le statuette e soprattutto gli tolgono la tigre che poi viene destinata ad una vita di sottomissione costante. L’altra tigre invece viene adottata dal figlio del governatore ma dopo che la tigre uccide il cane di famiglia si rendono conto di come non possa vivere in libertà per cui la fanno vivere in cattività. Questo cambierà per sempre il suo atteggiamento e soprattutto il suo carattere facendolo diventare un animale molto aggressivo e pericoloso.

Pubblicità

Alcuni anni più tardi per un incredibile e drammatico scherzo del destino i due fratelli si ritroveranno a combattere in un incontro clandestino organizzato da alcuni ricchi proprietari del territorio e dove dovranno combattere per avere salva la vita. Rispetto al passato le cose sono molto cambiate in quanto la tigre che era maggiormente coraggiosa ora ha un carattere molto più accondiscendente mentre l’altra è diventata molto aggressiva per il fatto di essere stata costretta a vivere gran parte degli anni all’interno di una gabbia. Accadrà una cosa assolutamente incredibile e miracolosa.

Video, il trailer di Due Fratelli





© RIPRODUZIONE RISERVATA