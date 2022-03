Due nel mirino/ Su Rete 4 il film con Goldie Hawn e Mel Gibson

Due nel mirino, film di Rete 4 diretto da John Bradham

Due nel mirino va in onda oggi, venerdì 18 marzo, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film che unisce commedia e azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1990 da Rob Cohen e diretto da John Bradham.

Nel cast del film troviamo Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Joan Severance, Harry Caesar, Jeff Corey e molti altri ancora. I costumi sono curati con grande attenzione da Wayne A.Finkelman ed Eduardo Castro mentre al trucco troviamo Sandy Cooper, E.Thomas Case, Harold Weed e Stephan Dupuis.

Due nel mirino, la trama del film: una scelta giusta

Al centro delle vicende di Due nel mirino c’è un uomo che è costretto a stravolgere la propria vita per una scelta fatta all’insegna della giustizia. Rick Jarmin infatti si è reso protagonista di un importante testimonianza contro Eugene Sorenson, un noto agente coinvolto in uno scandalo legato alla droga. Per il suo contributo chiaramente rischia la vita, per chi viene inserito nel programma di protezione speciale e di conseguenza costretto a cambiare in maniera tempestiva e regolare sia vita che identità. Il terribile malfattore trascorsi i 15 anni di reclusione esce di prigione e decide di organizzare un vero e proprio piano diabolico per vendicarsi dell’ impostore. Nel frattempo Rick ha iniziato a lavorare come meccanico presso una stazione di rifornimento situata a Detroit. Un giorno vede in lontananza una donna di nome Marianne, sua vecchia fiamma che lo credeva morto in conseguenza ad un terribile disastro aereo avvenuto in Messico. Chiaramente Jarmin cerca in tutti i modi di non farsi scoprire per cui evita di incontrare la donna per non rischiare di mettere a repentaglio la propria copertura segreta.

I suoi tentativi si dimostrano vani con la donna che subito nota l’uomo che è quindi costretto a chiamare il suo capo per ottenere una nuova identità. Per sua sfortuna quest’ultimo è stato sollevato dall’incarico per anzianità e il nuovo supervisore è corrotto proprio da Eugene e il suo scagnozzo di nome Albert Diggs. In questo modo i due malviventi vengono a conoscenza della nuova vita di Rick e si dirigono nel luogo prestabilito dando vita ad una terribile sparatoria dove a perdere la vita è però il capo di Jarmin. Dopo essere stato leggermente ferito quest’ultimo sale in macchina con Marianne e tenta disperatamente di fuggire dai due malviventi. I due con non poche difficoltà passano prima dalla banca per recuperare del denaro e poi si dirigono in un albergo dove scoprono di essere ancora follemente innamorati e passano la notte insieme. Continua la fuga il giorno dopo mentre Marianne confessa di aver chiamato la polizia per il bene di entrambi. Una volta perdonata, Rick porta la donna verso uno zoo nel tentativo di riuscire a depistare nuovamente i due assassini. Proprio qui inizia un vero e proprio scontro dove trionfano proprio di due innamorati grazie alla brillante idea di liberare tutti gli animali. Scongiurato il pericolo i due possono finalmente coronare il proprio sogno d’amore dedicandosi ad un rilassante viaggio nei Caraibi.

