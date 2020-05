Due ragazze uccise da un parente per video hard/ “Delitto d’onore” in Pakistan

Pubblicità

Due ragazze sono state uccise da un parente per un video hard finito sui social. La notizia, riportata dalla Bbc online, arriva dal Pakistan. Il filmato hot, girato apparentemente un anno fa, riprende un giovane con tre ragazze in un luogo all’aperto ma appartato. Ma è finito sui social, quindi dopo essere circolato in Rete, un parente ha voluto punire le due adolescenti con quello che viene chiamato “delitto d’onore”: lo ha fatto uccidendo le ragazze a colpi d’arma da fuoco. Sul duplice omicidio avvenuto a Shaam Plain Garyom, un villaggio di frontiera tra il Nord e il Sud Waziristan, è stata aperta un’inchiesta. Una fonte di polizia ha riferito che ora la priorità è quella di tutelare la vita della terza ragazza e dell’uomo. Secondo quanto riportato da Human Rights Watch, ogni anno si registrano un migliaio di delitti d’onore in Pakistan, dove purtroppo la violenza contro le donne resta un grave problema.

PAKISTAN, DUE RAGAZZE UCCISE DA UN PARENTE PER VIDEO HARD

Il duplice omicidio è avvenuto giovedì. Secondo quanto riportato da Bbc online, le vittime sono due ragazze di 16 e 18 anni. Human Rights Watch ha colto l’occasione per ribadire che quello della violenza contro le donne è un tema serio in Pakistan. Gli attivisti spiegano che è frequente che un membro di una famiglia venga ucciso quando si ritiene che abbia causato “disonore” ai parenti. Le ragioni per le quali si arriva a queste tragedie sono diverse secondo gli attivisti. Accade, ad esempio, quando la vittima rifiuta un matrimonio combinato, quando subisce un’aggressione sessuale o uno stupro, se ha rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, anche se sono solo presunti e quindi non accertati. Ma i “delitti d’onore” avvengono anche per motivi ancor più banali: anche se ci si veste in un modo che è ritenuto inappropriato o se si mostra un comportamento che è considerato disobbediente.



