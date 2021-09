Due sorelle, un omicidio, Rai 2/ Un thriller con un buon cast

Due sorelle, un omicidio va in onda oggi, 2 settembre, all’interno della programmazione pomeridiana di Rai 2. Il film è stato prodotto grazie a una collaborazione tra case di produzione americane e canadese, che ha visto l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali nel 2013.

Il film diretto da Vic Sarin è ascrivibile al genere dei film drammatici con connotazioni Thriller, esso vede un buon cast di attori (Kelly Rutherford, Natasha Henstridge, Peyton List, Matthew Settle, Eric Breker, Jasmine Sky Sarin) e gode delle belle musiche composte da Keith Power. La pellicola non è certo una prima televisiva anche a causa dell’anzianità di produzione, essa andrà nuovamente

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto, Canale 5/ Un film dolcemente romantico

Due sorelle, un omicidio, la trama del film

Due sorelle, un omicidio racconta una storia molto interessante. Jane e Cassidy sono due sorelle che nell’adolescenza erano molto unite. La vita però nella sua imprevedibilità e nelle sue tante sfaccettature ha provveduto a dividerle. La prima nel frattempo è diventata una brava e stimata poliziotta la seconda ha passato gli ultimi quindici anni in un ospedale psichiatrico a causa di un disturbo mentale.

Delivery Man, Rai 3/ Un film che merita di essere visto per Vince Vaughn

Mentre Cassidy provava a venire a capo dei suoi problemi mentali, Jane faceva carriera grazie al suo intuito, intuito che gli aveva permesso di risolvere parecchi casi, come se non bastasse la sua vita veniva divisa tra la carriera e la cura della figlia della sorella, ragazza che gli era stata affidata dal giudice tutelare a causa dell’internamento della sorella. Quando Cassidy viene dimessa dal nosocomio cerca rifugio a casa di Jane, la sua è una scelta per cercare non solo di ritornare ad una vita normale ma anche per riavere l’affidamento della figlia.

Dopo i primi giorni di tranquillità le due donne iniziano ad avere qualche incomprensione, l’intuito della poliziotta gli dice infatti che la sorella non è guarita del tutto e la sua principale intenzione è quella di proteggere la nipote. Lo spettatore verrà portato cosi al centro di una querelle che non solo interesserà il nuovo nucleo familiare, ma farà luce anche su alcuni episodi del passato.

Aenne Burda La donna del miracolo economico, Canale 5/ Trama e cast del film biografico

© RIPRODUZIONE RISERVATA