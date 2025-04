Due stelle nella polvere, film su Rete 4 diretto da Arnold Laven

Martedì 8 aprile è in programmazione, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 16:30, Due stelle nella polvere, film western del 1967. La regia è di Arnold Laven, mentre le musiche sono di Don Costa.

L’attore principale è George Peppard, protagonista di film come Colazione da Tiffany, La conquista del West, I vincitori, La caduta delle aquile, I magnifici sette nello spazio e Ricordati Venezia. Altro nome di spicco nel cast è quello di Dean Martin che, oltre ad essere stato un attore, è stato anche un grande cantante che raggiunse la celebrità in coppia col comico Jerry Lewis.

Ha partecipato ad altri film come I giovani leoni, Un dollaro d’onore, Colpo grosso, I 4 del Texas e L’imboscata. Completano il cast l’attrice Jean Simmons, protagonista di film del calibro di Give Us the Moon, Cesare e Cleopatra, Grandi speranze e Amleto.

La trama del film Due stelle nella polvere: bulli e pupe nel vecchio west

Due stelle nella polvere è ambientato in una cittadina del Far West dal nome biblico, Gerico, dove spadroneggia indisturbata la banda dell’ex sceriffo Flood che fa il bello e il cattivo tempo. Un giorno però questo malsano equilibrio viene interrotto dall’arrivo a bordo di una diligenza di Ben Hickman, il futuro socio in affari di Mollie, titolare della compagnia di trasporti in città, e del suo amico Dolan. Mollie è l’unica persona nella cittadina che non piega la testa dinanzi allo spietato Flood, anche perché sa di non essergli indifferente.

Flood è insofferente alla presenza dei due nuovi arrivati, ai quali Mollie riserva molte attenzioni. Tra l’altro anche Dolan è vicesceriffo, nonché ex collega di Flood, e tra i due ci sono una serie di scontri verbali piuttosto coloriti.

Dolan, che è un buon giocatore, capisce che sta per giocare una partita pericolosa e tenta di defilarsi per uscire fuori da quella situazione e lasciare Gerico. Tuttavia il carattere prorompente di Mollie convince Dolan a restare e tra i due inizia a nascere qualcosa che va oltre la semplice amicizia.

Dolan ritrova il suo coraggio e sfida il perfido Flood che, dopo alterne vicende, viene definitivamente eliminato. Dolan diventa così l’eroe cittadino, avendo liberato la città dal malvagio Flood, e conquista anche il cuore della bella e indomita Mollie.

