Due stelle nella polvere/ Su Rete 4 il film con Dean Martin (oggi, 13 febbraio)

Due stelle nella polvere è in programma oggi, sabato 13 febbraio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. É un film western del 1967 tratto dal romanzo scritto da Marvin H. Albert “The Man in Black”. Una curiosità molto importante da sottolineare è che lo stesso autore ha scritto la sceneggiatura del film, mentre la musica è stata curata da Dominick P. Costa, un importante produttore discografico statunitense di origini italiane. Il titolo originale di questo film è Rough Night in Jericho che in italiano significa la notte di schizzo in Jericho, che come vedremo successivamente, si tratta di una città del West.

Due stelle nella polvere è stato prodotto e commercializzato dalla Universal Pictures ed è stato diretto da Arnold Laven, famoso per essere stato regista dei più famosi film western come Doringo. Vanta, inoltre, di un cast eccezionale. Tutto questo viene confermato dalla presenza di George Peppard e di Dean Martin, che come vedremo, coprono il ruolo degli attori principali.

Due stelle nella polvere, la trama del film

La storia di Due stelle nella polvere narra delle avventure che accadono nella città di Jerico. In questa città del West, l’ex sceriffo Flood, interpretato da Martin, tiene in pugno tutti i cittadini tranne una donna coraggios disposta a tutto pur di riuscire a sconfiggere lui e ogni sua losca intenzione. Per raggiungere il suo obiettivo chiama in aiuto il suo amico Dolan, interpretato da Peppard e anche lui ex sceriffo. I due hanno una serie di scontri verbali fino ad arrivare a quello definitivo e finale con l’uso delle armi dove si scoprirà chi avrà la meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA