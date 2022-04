Due stelle nella polvere/ Su Rete 4 il film con Dean Martin

Due stelle nella polvere, film di Rete 4 diretto da Arnold Laven

Due stelle nella polvere va in onda oggi, martedì 12 aprile 2022, su Rete 4 dalle 16.40. Il film è stato distribuito da Universal CIC Video e prodotto da Martin Rackin. La regia è di Arnold Laven, in 18 anni di carriera ha diretto 11 pellicole. Nel cast troviamo George Peppard, in 33 anni di carriera ha interpretato 27 film. Nel 1961 ha ottenuto 1 nomination BAFTA come migliore promessa per A casa dopo l’uragano. È noto per aver interpretato nella serie televisiva A-Team il colonnello Hannibal Smith.

Peppard ha lavorato molto in tv, mentre al cinema è ricordato dai meno giovani per aver interpretato Paul l’attore che rimane travolto dalla bellezza di Holly impersonata da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. L’altro attore protagonista è Dean Martin, in 39 anni di carriera ha interpretato 54 film. Nel 1960 ha ottenuto 1 nomination al Golden Globe come migliore attore per Chi era quella signora? A 29 anni ha incontrato Jerry Lewis e il passaggio dai night al cinema è stato veloce.

Due stelle nella polvere, la trama del film

La vicenda narrata in Due stelle nella polvere si svolge a Jericho una cittadina nel West. Qui la vita non scorre in libertà, la gente deve sottostare agli ordini della banda di Flood che spadroneggia dettando legge a tutti, che per non avere problemi sottostanno ai loro voleri.

Un giorno attaccano una diligenza dove si trovano Dolon e Ben che sta per diventare socio con Mollie di una ditta di trasporti. L’arrivo dei due uomini scatena la gelosia di Flood che non riesce a conquistare il cuore della donna, mentre con Dolon e Ben è molto confidenziale.

Flood è interpretato da Dean Martin, che in questo caso impersona il “cattivo”, in realtà nonostante il ruolo scomodo, risulta essere un personaggio simpatico. La donna decide di chiedere aiuto a Dolon (George Peppard) e tra i due uomini si assiste a scontri verbali abbastanza divertenti, fino allo scontro finale, quando li vede uno di fronte l’altro in un duello decisivo. Dean Martin muore, mentre Peppard diventa il nuovo sceriffo di Jerico e conquista il cuore della donna.











