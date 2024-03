Due ventenni egiziani accoltellati a Milano per una ragazza/ Rissa fra connazionali poi l’aggressione

Due ventenni sono stati accoltellati la scorsa sera in quel di Milano. L’episodio è stato riportato da numerosi organi di informazione online, fra cui TgCom24.it, che racconta i dettagli di quanto accaduto. Le vittime sarebbero due ragazzi di 24 e 20 anni, entrambi cittadini dell’Egitto. Sono stati accoltellati venerdì sera in quel del capoluogo lombardo, sembra a seguito di una lite che sarebbe nata per dei motivi di gelosia verso una ragazza.

Secondo quanto emerso entrambi i ragazzi sono stati portati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Milano per tutte le cure e gli accertamenti del caso: il 20enne ha riportato una ferita alla gamba, precisamente al ginocchio sinistro, mentre il più grande, ricoverato in codice rosso, ha accusato due fendenti al fianco destro e uno alla schiena, quindi una situazione decisamente più delicata. Entrambi i giovani sono stati raggiunti dalla polizia mentre si trovavano in ospedale, dopo che gli stessi agenti sono stati allertati dal personale sanitario.

DUE VENTENNI ACCOLTELLATI A MILANO, RISSA AL GIAMBELLINO

I due egiziani 20enni, amici, hanno spiegato alle forze dell’ordine che sono stati aggrediti da due connazionali in via Giambellino e pare che, come detto sopra, che dietro la lite vi siano motivi legati alla gelosia nei confronti di una ragazza. Subito dopo il fattaccio è stata aperta una indagine per cercare di risalire a chi ha aggredito i due egiziani, entrambi al momento ricercati.

L’episodio si è verificato attorno alle ore 21:40 nella periferia di Milano, ennesima storia di violenza accaduta negli ultimi tempi nel capoluogo lombardo. Proprio nella giornata di ieri è giunta la notizia dell’arresto di due 19enni italiani originari di Marocco e Senegal, ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di un 22enne e di un 21enne, entrambi accoltellati in zona Corso Como lo scorso novembre. Dei due aveva avuto la peggio il più giovane, avendo ricevuto diversi fendenti fra cui uno che gli aveva perforato il polmone.

