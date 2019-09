Due youtuber olandesi arrestati nell’Area 51/ Usa, avevano portato droni e telecamere

Due giovani Youtuber olandesi sono stati arrestati dalla polizia dello Stato del Nevada nelle ultime ore per essersi introdotti nella mitologica Area 51: Ties Granzier, 20 anni, e Govert Sweep, 21, infatti erano stati avvistati a bordo della loro auto nei pressi della zona militare che si trova attorno alla celeberrima base dell’Aeronautica Militare e che questa estate era diventata l’obiettivo di un evento di massa che avrebbe dovuto prevedere una vera e propria “tempesta” di un milione di persone al fine di scoprire quali sono i segreti che da decenni custodisce. Stando a quanto si apprende dai media locali, l’arresto è stato effettuato dagli uomini della polizia della Contea di Nye, nei pressi di Las Vegas, e i due ragazzi olandesi sarebbero stati trovati con addosso un equipaggiamento professionale fatto di telecamere e persino dei droni che sarebbero serviti per effettuare delle riprese in una zona rigorosamente off limits.

DUE YOUTUBER ARRESTATI NELL’AREA 51

Nel resoconto che lo sceriffo locale ha fatto dell’accaduto, gli youtuber olandesi (gestori rispettivamente di un canale sul restauro fai-da-te e sulla caccia ai fantasmi) avrebbero ignorato i cartelli “Non oltrepassare” e secondo il canale televisivo Fox 5 la violazione sarebbe stata compiuta consapevolmente dal momento che entrambi capiscono bene l’inglese: anzi sia Granzier sia Sweep avrebbero confermato agli uomini della polizia statunitense che erano lì per effettuare delle riprese dell’Area 51 tanto che nella loro auto è stato rinvenuto del girato effettuato in precedenza dai due all’interno del sito e dei pc portatili. Adesso si cercherà di capire se i due arrestati, portati in un carcere nei pressi di Las Vegas, volessero aderire all’iniziativa “Assaltiamo l’Area 51” di cui sopra e che lo scorso luglio aveva registrato sui social una massiccia adesione prima che l’FBI intervenisse sulle piattaforme online in cui era stato pubblicato, oscurandolo in breve tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA