Duecentomila ore, testo e significato canzone Ana Mena/ Sanremo 2022: polemiche per…

“DUECENTOMILA ORE”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI ANA MENA A SANREMO 2022

Ana Mena si presenta ancora con “Duecentomila ore” per la finale del Festival di Sanremo 2022, il cui testo completo è stato scritto da Pagliarulo, Tognini e Abbate. Sicuramente è stato uno dei testi più criticati ancor prima di averlo ascoltato in esclusiva nelle prime serate. Questo perché in molti si sono lamentati, in modo erroneo, alla vigilia della competizione, per il fatto che Ana Mena fosse straniera. Una cosa che in realtà è consentita dal regolamento, la condizione imposta dagli organizzatori di sanremo 2022 è che i cantanti in gara intonino testi in lingua italiana.

Questo era proprio l’aspetto più preoccupante per un’artista come Ana Mena, non tanto abituata a cantare in italiano, ma in grado di strappare applausi per la sua freschezza e per il suo essere sempre protagonista sul palcoscenico, che comanda con grande personalità, nonostante la giovane età. Oggi ci riproverà per la finale di Sanremo 2022 con il suo testo Duecentomila ore, saperndo che non ha nulla da perdere.

TESTO COMPLETO “DUECENTOMILA ORE” DI ANA MENA A SANREMO 2022: UN BRANO D’AMORE

Duecentomila ore l’ascolteremo di nuovo stasera, con questo testo Ana Mena sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022. Andiamo a leggerne il testo completo.

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

