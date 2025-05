Duello a Bitter Ridge, film su Rete 4 diretto da Jack Arnold

Domenica 18 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western sentimentale intitolato Duello a Bitter Ridge.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto dalla Universal International Pictures del 1955 che vede alla regia Jack Arnold, diventato famoso sopratutto per i suoi vari lavori di genere fantascientifico e horror, tra cui Destinazione… Terra! (1953) e Il mostro della laguna nera (1954).

Le musiche sono invece opera di due grandi compositori del cinema, ovvero William Lava (firma delle colonne sonore dei Looney Tunes) e Henry Mancini (Destinazione… Terra!, Colazione da Tiffany, La Pantera Rosa).

Nei panni del coraggioso Jeff Carr troviamo l’attore statunitense Lex Barker, conosciuto per avere interpretato il personaggio di Tarzan e per essere apparso anche nel film cult La dolce vita (1960) di Fellini.

Al suo fianco la splendida attrice e showgirl statunitense Mara Corday, che lavorerà in diverse occasioni con Clint Eastwood in film come L’uomo nel mirino (1977) e La recluta (1990).

Nel cast troviamo anche: Trevor Bardette, Stephen McNally, Ray Teal, John Dehner,John Harmon, Myron Healey e Warren Stevens.

La trama del film Duello a Bitter Ridge: tre fratelli insospettabili sono gli autori di furti e rapine

Duello a Bitter Ridge è ambientato nel selvaggio West, più precisamente presso la cittadina di Tomahawk, dove da tempo le diligenze in arrivo sono vittime di continui furti e violenze.

Sul posto giunge l’affascinante e coraggioso Jeff Carr, pronto a far luce sulla situazione e a fermare i malviventi. La popolazione, però, è ormai giunta allo stremo e accoglie con sospetto qualunque straniero, per questo motivo lo stesso Jeff viene aggredito. Il protagonista riesce a conquistare la fiducia degli abitanti e in breve tempo scopre che dietro le aggressioni si nascondono i tre fratelli Jackman.

Uno di loro, in particolare, ambisce alla posizione di sceriffo e l’intera famiglia è molto apprezzata nella zona ma, con l’aiuto del pastore Alec e dell’affascinante Holly, Jeff prosegue con le sue indagini. Mentre proprio Holly diventa oggetto delle attenzioni di uno dei fratelli, la comunità si prepara alle prossime elezioni: riuscirà Jeff a dimostrare la colpevolezza dei tre uomini prima che sia troppo tardi?