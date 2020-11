Duello a Bitter Ridge/ Su Rete 4 il film con Lex Barker (oggi, 8 novembre)

Duello a Bitter Ridge va in onda su Rete 4 oggi, 8 novembre 2020, a partire dalle ore 17.00. Produzione importante per una pellicola da cineteca, ben strutturata in ogni reparto, un vero cimelio d’epoca da rivedere ancora una volta. Già le musiche lasciano percepire il livello globale: tra i compositori della colonna sonora troviamo infatti il grande Henry Mancini, creatore di quel jazz di tensione e noir che rese celebre ‘La pantera rosa’, così come sua è la splendida, immortale ‘Moon river’, un musicista come pochi nella storia di Hollywood. Regista di ‘Duello a Bitter Bridge’ è una vecchia gloria della cinepresa sia in bianco e nero che a colori, Jack Arnold, un pioniere soprattutto del genere horror, indimenticabile per pellicole come ‘Destinazione… Terra! (It Came from Outer Space)’ del 1953 ma ancora più celebre, nell’anno successivo, ‘Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon)’ e nel ’56 ‘La vendetta del mostro (Revenge of the Creature)’, un trittico che rimarrà per sempre esempio da seguire nell’ambito sci-fi del terrore.

Da quell’anno in poi l’horror sci-fi si alterna con il Western, il secondo genere prediletto di Jack Arnold che ricordiamo anche per ‘La pallottola senza nome (No Name on the Bullet)’ del ’59. Nel cast di ‘Duello a Bitter Bridge’ il protagonista maschile, nel ruolo di Jeff Carr, è l’immortale Lex Barker, per ben cinque volte Tarzan, rivale diretto di Johnny Wessmuller nel vestire i panni dell’Uomo Scimmia. Ma Lex Barker è anche un grande ‘cowboy’ del cinema, quindi lungometraggi come ‘La battaglia di Fort Apache (Old Shatterhand)’ o ‘Il giorno più lungo di Kansas City (Winnetou und das Halbblut Apanatschi)’ sono ricordi indelebili di una carriera iconica. Al suo fianco l’attrice californiana Mara Corday, anch’essa in un cast di Tarzan di Barker, attrice che soprattutto con ‘Una pistola tranquilla (The Quiet Gun)’ e ‘Coraggio… fatti ammazzare (Sudden Impact)’ diretto da Clint Eastwood ha messo in rilievo le sue doti artistiche indiscusse.

Duello a Bitter Ridge, la trama del film

Ecco la trama di Duello a Bitter Ridge. Tomahawk è una città che ha perso la sua tranquillità da troppo tempo: banche, privati cittadini e soprattutto diligenze dirette o in partenza dalla città sono spesso prese di mira dai malviventi. Per questo motivo viene inviato sul posto Jeff Carr, una sorta di poliziotto detective ante-litteram con l’incarico di spegnere i focolai di disonestà e riportare l’ordine in Tomahawk. Qual è il problema principale della città di Tomahawk? Sono tre fratelli con pochi scrupoli, i Jackman brothers, tre malfattori che non temono legge o sceriffi, per quanto impareranno presto che Jeff Carr può tenerli a bada. Nessuno però si schiera con il poliziotto: la gente di Tomahawk è intimorita dai tre fratelli e solo il pastore locale e una donna, la bella Holly, si piazzeranno al fianco del poliziotto sino al momento del click delle manette attorno ai polsi dei Jackman.



